Горе не зламало: сім'я фотографів з Одеси поділилася історією з Музеєм "Голоси Мирних"

Сім'я фотографів, Костянтин та Влада Ліберови, з Одеси поділилася своєю історією про війну з Музеєм "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова

Подружжя фотографів розповіло про своє життя на війні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Костянтин та Влада Ліберови з Одеси до повномасштабної війни займалися фотомистецтвом. Вони знімали лав-сторіз, портрети, почуття... Та коли прийшов ворог, сімейна пара не зламалася і продовжила свою справу. Тепер вони знімають мешканців найгарячіших точок країни.

Про свою історію фотографи розповіли Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

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"Ми переживаємо історичні події"

У перший день повномасштабної війни пара готувалася до евакуації: вони стояли у черзі за бензином, до банкомату, вмовляли батьків поїхати. Коли справи вирішили, повернулися додому.

Костянтин і Влада почали волонтерити, постачали термобілизну для бійці.. Владі було страшно, що фотографія піде з їхнього життя. Але одного дня Костянтин зняв кілька вдалих кадрів на Одеському вокзалі, і так сімейна пара зрозуміла, що має продовжувати свою справу.

"Те, що відбувається зараз, дуже важливо документувати. Усі розуміють, що ми переживаємо історичні події", – каже Влада.

У середині березня вони поїхали до Миколаєва. Тоді вже були обстріляні житлові райони міста, з'явилися жертви серед мирних. Потім – Харків. Пара побачила, як живуть у підвалах. Згодом сім'я потрапила під мінометний обстріл, але їм вдалося вижити.

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У районі, який зазнавав найбільших втрат, Костянтин і Влада стикнулися з майже біблійною картиною: чоловік у касці та халаті розгрібав лопатою для снігу завали під'їзду будинку. А поруч на стіні висіла ікона...

"Війна – не статистика"

Найважчі спогади – з Бучі, Ірпеня, Чернігова, Сєвєродонецька, спілкування з тими, хто був під окупацією, жахливі картини руйнувань. Зараз своїми роботами подружжя намагається донести до людей правду.

"Війна – це не статистика, а конкретна людина зі своїм страшним горем", – упевнена Влада.

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Крім того, Ліберови мріють зробити фотографію, яка увійде до підручників як ілюстрація дня Перемоги. Дивіться та слухайте їхню історію за посиланням bit.ly/3NSkuHz

Свою історію Костянтин та Влада довірили Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це найбільший у світі архів історій мирних жителів нашої країни, які стали жертвами або свідками війни. Архів Музею налічує вже понад 20 тисяч історій з перших вуст, які було зібрано з 2014 року.

Розкажіть свою історію! Це можна зробити так:

напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію;

вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію; відвідайте портал Музею (https://civilvoicesmuseum.org/) та натисніть кнопку "Розповісти історію" праворуч зверху;

портал Музею (https://civilvoicesmuseum.org/) та кнопку "Розповісти історію" праворуч зверху; зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.

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