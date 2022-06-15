Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Рамштайн-3 🇪🇺 Євродесант їде до Києва? Робота під час війни Робота під час війни 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку
СЬОГОДНІ Новини України

Горе не зламало: сім'я фотографів з Одеси поділилася історією з Музеєм "Голоси Мирних"

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 червня, 16:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сім'я фотографів, Костянтин та Влада Ліберови, з Одеси поділилася своєю історією про війну з Музеєм "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова
Подружжя фотографів розповіло про своє життя на війні
Подружжя фотографів розповіло про своє життя на війні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Костянтин та Влада Ліберови з Одеси до повномасштабної війни займалися фотомистецтвом. Вони знімали лав-сторіз, портрети, почуття... Та коли прийшов ворог, сімейна пара не зламалася і продовжила свою справу. Тепер вони знімають мешканців найгарячіших точок країни.

Про свою історію фотографи розповіли Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Реклама

"Ми переживаємо історичні події"

У перший день повномасштабної війни пара готувалася до евакуації: вони стояли у черзі за бензином, до банкомату, вмовляли батьків поїхати. Коли справи вирішили, повернулися додому.

Костянтин і Влада почали волонтерити, постачали термобілизну для бійці.. Владі було страшно, що фотографія піде з їхнього життя. Але одного дня Костянтин зняв кілька вдалих кадрів на Одеському вокзалі, і так сімейна пара зрозуміла, що має продовжувати свою справу.

"Те, що відбувається зараз, дуже важливо документувати. Усі розуміють, що ми переживаємо історичні події", – каже Влада.

У середині березня вони поїхали до Миколаєва. Тоді вже були обстріляні житлові райони міста, з'явилися жертви серед мирних. Потім – Харків. Пара побачила, як живуть у підвалах. Згодом сім'я потрапила під мінометний обстріл, але їм вдалося вижити.

Реклама

У районі, який зазнавав найбільших втрат, Костянтин і Влада стикнулися з майже біблійною картиною: чоловік у касці та халаті розгрібав лопатою для снігу завали під'їзду будинку. А поруч на стіні висіла ікона...

"Війна – не статистика"

Найважчі спогади – з Бучі, Ірпеня, Чернігова, Сєвєродонецька, спілкування з тими, хто був під окупацією, жахливі картини руйнувань. Зараз своїми роботами подружжя намагається донести до людей правду.

"Війна – це не статистика, а конкретна людина зі своїм страшним горем", – упевнена Влада.

Реклама

Крім того, Ліберови мріють зробити фотографію, яка увійде до підручників як ілюстрація дня Перемоги. Дивіться та слухайте їхню історію за посиланням bit.ly/3NSkuHz

Свою історію Костянтин та Влада довірили Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це найбільший у світі архів історій мирних жителів нашої країни, які стали жертвами або свідками війни. Архів Музею налічує вже понад 20 тисяч історій з перших вуст, які було зібрано з 2014 року.

Розкажіть свою історію! Це можна зробити так:

  • напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію;
  • відвідайте портал Музею (https://civilvoicesmuseum.org/) та натисніть кнопку "Розповісти історію" праворуч зверху;
  • зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.

Раніше ми писали про парамедика з Маріуполя, який розповів про порятунок людей на війні, а також історію для Музею телеведучої Анни Панової.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в Україні з космосу
Більше новин
🙏 Keep Calm
Допомога під час війни
Більше новин
Хроніка обстрілів
Більше про це
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 08:30 15 червня
1
Особовий склад 32750
Особовий склад
2
Танки 1440
Танки
3
ББМ 3528
ББМ
4
Артилерія 722
Артилерія
5
Засоби ППО 97
Засоби ППО
6
РСЗВ 230
РСЗВ
7
Літаки 213
Літаки
8
Гелікоптери 179
Гелікоптери
9
БПЛА 591
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2485
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Нескорені
Ірина Терехович - командир відділення гірсько-штурмового батальйону, позивний - "Незламна". До війни жила в Криму, після анексії виїхала, щоб боротися за Україну. Мати трьох дітей пліч-о-пліч із чоловіками воює на сході країни з 2015 року, пройшла шлях від добровольця до командира протитанкового відділення, зараз керує підрозділом розвідників.
Історія звитяги
Герої не вмирають!

Захистив Київ від диверсантів... Роман Собків - майор антитерористичного спецпідрозділу «Омега» Нацгвардії. Разом з підлеглими протягом дев’яти днів ефективно протидіяв десанту окупантів, який багато разів намагався висадитись у Києві та на околицях. Загинув у бою з переважаючими силами противника, але затримав ворога. Герой України. Посмертно.

Історія звитяг героя
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

21225.7

Bitcoin Cash (BCH)

117.71

Binance Coin (BNB)

212.65

Ethereum (ETH)

1114.53

Litecoin (LTC)

44.44

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
50,00
55,00
41,91
-
-
57,99
42,99
-
-
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,57 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.57

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти