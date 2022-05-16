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"Пане президенте, ми дійшли!" Українські захисники витіснили окупантів та вийшли до держкордону

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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16 травня, 03:59
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Такий крок здійснив 227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ міста Харків
Українські захисники витіснили росіян. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські захисники витіснили росіян. Фото: колаж "Сьогодні"

Мужня тероборона ЗСУ міста Харків витіснила російських окупантів та вийшла на ділянку державного кордону. Це ще один крок до перемоги. Українські захисники також звернулися до президента Володимира Зеленського.

Відповідне відео опублікувало Міністерство оборони України.

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"227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ м. Харкова витіснив росіян та вийшов на ділянку державного кордону. Разом до перемоги", – написали у Міноборони.

На опублікованому відео українські військовослужбовці звернулися до нашого президента Володимира Зеленського:

"Ми дійшли, пане президенте, ми тут! Ось з нами прикордонник... Пане президенте, ми дійшли!" – сказали українські захисники.

Російські війська відступають у Харківській області, але вчепляться в один рубіж – ISW

Україна перебуває у піковій фазі. ЗСУ відбили просування російських військ у Харківській області, зараз триває битва за Донбас. Про це пише Інститут вивчення війни.

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Знищення Україною значної частини російської мотострілецької бригади, яка 11 травня намагалася перейти понтонним мостом через річку Сіверський Донець, шокувало відомих російських блогерів.

Блогери почали коментувати некомпетентність російських військових своїм сотням тисяч підписників. Спроба форсування річки показала приголомшливу відсутність тактичного сенсу, оскільки супутникові знімки показують (знищені) російські машини, що щільно скупчилися на обох кінцях (зруйнованого) мосту, що явно дозволило українським артилеристам знищити близько сотні техніки зосередженими ударами. Блогори, які досі підбадьорювали російських військових, критикували керівництво російських збройних сил за те, що вони не здобувають уроків з військового досвіду. Вони також висловили стурбованість тим, що постійний поступ російської пропагандистської лінії заважає їм зрозуміти, що насправді відбувається.

Наслідки такої зміни тону та дискурсу цих блогерів незрозумілі, але можуть бути значними. Люди, які живуть в умовах жорсткої цензури, часто довіряють людям, які здаються незалежними від уряду, і загалом згодні з ними більше, ніж з урядом (навіть більше, ніж громадяни демократичних суспільств). Коментарі цих блогерів, що широко читаються, можуть посилити зростаючі в Росії сумніви щодо перспектив Росії у цій війні та компетентності російського військового керівництва (принаймні).

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Знищення мотострілецьких частин також може серйозно підірвати зусилля Росії щодо ізоляції Сєверодонецька та Лисичанська з півночі. Російські війська за останню добу не робили спроб наступу в цьому районі.

Однак російські війська продовжували операції зі створення умов для битви за Сєвєродонецьк з півдня, наступаючи на місто Золоте приблизно за 30 км на південь від Сєвєродонецька. Російські війська, швидше за все, спробують убезпечити шосе на північ від Золотого до Сєверодонецька для свого наступу, але вони також можуть спробувати перерізати останню магістраль, що пов'язує Сєвєродонецьк із рештою України через Бахмут. Вони могли спробувати завдати удару на північний захід через всю країну зі своїх нинішніх позицій, щоб перерізати цю магістраль ближче до Лисичанська та Сєверодонецька. Вкрай малоймовірно, що росіяни зможуть взяти Бахмут, але вони можуть перерізати або привести в непридатність шосе від Бахмута до Сєвєродонецька, якщо зможуть просунутися далеко за будь-яким з цих можливих маршрутів.

За словами українських офіційних осіб, українські сили, ймовірно, проведуть контрнаступні операції, щоб витіснити росіян з-під Ізюма. Раніше ми відзначали, що вогонь російської артилерії, спрямований на захід через Ізюм, скоріше мав на меті зірвати такий контрнаступ, ніж створити умови для наступу росіян.

Російські сили продовжували відхід з Харківської області, але, ймовірно, прагнутимуть утримувати лінію на схід від Вовчанська, щоб убезпечити наземну лінію зв'язку (НЛК), що йде від Білгорода через Вовчанськ до Ізюма. Рельєф у цьому районі загалом сприятливий для оборонця, а у росіян є інші ГЛОК, якими можна забезпечити Ізюм, тому в цей час українці можуть не намагатися просунутися набагато далі на схід.

Українські захисники продовжували боротися на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, попри жахливі умови та атаки росіян. Українська оборона "Азовсталі", як і раніше, сковує російські бойові сили і завдає втрат.

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