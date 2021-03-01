Держприкордонслужба викрила Росію у спекуляції на гумконвоях для Донбасу

Міжнародні організації, незважаючи на опір окупантів, направили у 2020-му і на початку 2021 року на окуповані території тисячі тонн гуманітарних вантажів. При цьому Росія за весь минулий рік відправила в ОРДЛО набагато менше і дуже сумнівної "гуманітарки". Про це повідомила Держприкордонслужа України.

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Прикордонники відзначили, що тільки 18 і 19 лютого в ОРДЛО від Червоного Хреста і ООН приїхали 16 вантажівок з більш ніж 145 тоннами товарів медичного призначення, меблів, будматеріалів, побутової техніки, продуктів харчування та гігієнічних наборів. Всього ж цього року міжнародні організації відправили майже 535 тонн гуманітарних вантажів.

Фото: ДПСУ

За весь 2020 рік на окуповані території пройшли 76 гуманітарних автоколон благодійних організацій: майже 350 вантажівок, 4,6 тис. тонн вантажу:

1,9 тис. тонн продуктових наборів;

більше 200 тонн товарів медичного призначення;

понад 470 тонн засобів гігієни;

а також господарські, промислові, електротовари, обладнання, побутова хімія, посуд, насіння і т.д.

"Проте, темою гуманітарної допомоги ОРДЛО відверто спекулює РФ – країна, яка причетна до окупації частини території нашої держави і ускладнення життя людей на них. Політики країни-агресора стверджують, що РФ направляє туди один за іншим "гуманітарні конвої": "Якщо не Росія, то більше ніхто не буде це робити". Так кажуть у Кремлі", – заявили в ДПСУ.

Прикордонники відзначають, що Росія і її офіційні особи, м'яко кажучи, лукавлять. У минулому році в ОРДЛО вони направили 5 колон (64 вантажівки). Причому ці "гумконвоі" прямували в ОРДЛОв порушення міжнародного і українського законодавства, без оформлення.

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При цьому бойовики 26 лютого не пропустили міжнародну гуманітарну допомогу, яка прямувала на окуповані території. 11 вантажівок і представників Управління Верховного комісара ООН у справах біженців UNHCR окупанти не пропустили у Щастя. Тільки 1 березня завдяки відповідним діям української делегації у Тристоронній контактній групі вантаж вдалося доставити в ОРДЛО.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Велика Британія закликала Росію припинити відправляти на Донбас "гуманітарні конвої". Замість цього росіян попросили сприяти у доставці міжнародної гуманітарної допомоги.

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