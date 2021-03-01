Русский
$ 27,95
33,84
  1. Новини України

Держприкордонслужба викрила Росію у спекуляції на гумконвоях для Донбасу

1 березня, 17:57

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Міжнародні організації скаржаться на бойовиків, які не пропустили гуманітарний вантаж жителям ОРДЛО

Міжнародні організації, незважаючи на опір окупантів, направили у 2020-му і на початку 2021 року на окуповані території тисячі тонн гуманітарних вантажів. При цьому Росія за весь минулий рік відправила в ОРДЛО набагато менше і дуже сумнівної "гуманітарки". Про це повідомила Держприкордонслужа України.

Реклама

Прикордонники відзначили, що тільки 18 і 19 лютого в ОРДЛО від Червоного Хреста і ООН приїхали 16 вантажівок з більш ніж 145 тоннами товарів медичного призначення, меблів, будматеріалів, побутової техніки, продуктів харчування та гігієнічних наборів. Всього ж цього року міжнародні організації відправили майже 535 тонн гуманітарних вантажів.

Фото: ДПСУ

За весь 2020 рік на окуповані території пройшли 76 гуманітарних автоколон благодійних організацій: майже 350 вантажівок, 4,6 тис. тонн вантажу:

  • 1,9 тис. тонн продуктових наборів;
  • більше 200 тонн товарів медичного призначення;
  • понад 470 тонн засобів гігієни;
  • а також господарські, промислові, електротовари, обладнання, побутова хімія, посуд, насіння і т.д.

"Проте, темою гуманітарної допомоги ОРДЛО відверто спекулює РФ – країна, яка причетна до окупації частини території нашої держави і ускладнення життя людей на них. Політики країни-агресора стверджують, що РФ направляє туди один за іншим "гуманітарні конвої": "Якщо не Росія, то більше ніхто не буде це робити". Так кажуть у Кремлі", – заявили в ДПСУ.

В тренді
В Україні стартував онлайн-запис на вакцинацію: як і де це зробити

Прикордонники відзначають, що Росія і її офіційні особи, м'яко кажучи, лукавлять. У минулому році в ОРДЛО вони направили 5 колон (64 вантажівки). Причому ці "гумконвоі" прямували в ОРДЛОв порушення міжнародного і українського законодавства, без оформлення.

Реклама

При цьому бойовики 26 лютого не пропустили міжнародну гуманітарну допомогу, яка прямувала на окуповані території. 11 вантажівок і представників Управління Верховного комісара ООН у справах біженців UNHCR окупанти не пропустили у Щастя. Тільки 1 березня завдяки відповідним діям української делегації у Тристоронній контактній групі вантаж вдалося доставити в ОРДЛО.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Велика Британія закликала Росію припинити відправляти на Донбас "гуманітарні конвої". Замість цього росіян попросили сприяти у доставці міжнародної гуманітарної допомоги.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія Донбас гуманітарна допомога держприкордонслужба гумконвой дпсу

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїзд
Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїздЕкономіка
Як отримати законні два гектари землі й не сплатити зайвого. Інструкція
Як отримати законні два гектари землі й не сплатити зайвого. ІнструкціяНерухомість
Долар по 29? Чи повернеться курс валюти до трирічного максимуму
Долар по 29? Чи повернеться курс валюти до трирічного максимумуУкраїна
"Не буду покривати негідників": Кулеба терміново відкликав до Києва двох дипломатівВлада
Небезпечна рівновага: куди попрямує курс долара в березні – прогноз
Небезпечна рівновага: куди попрямує курс долара в березні – прогнозЕкономіка
В Україні запроваджують єдиний електронний квиток для всього транспорту
В Україні запроваджують єдиний електронний квиток для всього транспортуУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти