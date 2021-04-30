Ескалація на Донбасі: держсекретар США Блінкен приїде в Україну

Сполучені Штати вважають неприйнятною ескалацію, яка виникла через нарощування Росією чисельності своїх військ біля кордону з Україною

Державний секретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Україну вже наступного тижня.

Реклама

Про це він заявив в інтерв'ю CBS.

"Блінкен заявив, що наступного тижні відправиться в Україну на тлі зростаючої напруженості у відносинах з Росією", – написала в в Twitter журналіст телеканалу Нора О'Доннелл.

За його словами, Сполучені Штати фіксують, що Росія відводить частину своїх військ від кордону з Україною.

"Ми бачили, що за останні кілька днів було ухвалено рішення відвести деякі з цих сил. І ми бачимо, що деякі з них почали відходити", – сказав Блінкен.

Реклама

Візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського.

Як ми писали, нарощування Росією чисельності своїх військ біля кордону з Україною є ескалацією, яку в США вважають неприйнятною.

Після того, як президент США Джо Байден закликав РФ припинити ескалацію ситуації, 22 квітня міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу наказав завершити військові навчання і повернути все переміщені війська в місця їх постійної дислокації.

Чому маневри могли бути просто військовим спектаклем і що про це говорять українські політологи та інші експерти, читайте в матеріалі на сайті "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією