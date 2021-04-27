Русский
$ 27,86
33,65
  1. Новини України

Держсекретар США може відвідати Україну в травні – ЗМІ

27 квітня, 02:48

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Вашингтон продовжує підтримувати Україну і цінувати її як союзника, а візит Блінкена буде нагодою обговорити зустріч Зеленського і Байдена

Держсекретар США Ентоні Блінкен вже в травні може відвідати Україну.

Реклама

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

"Той факт, що адміністрація Байдена відправить свого головного дипломата в Україну за кілька тижнів до цього саміту буде явним сигналом, що Вашингтон продовжує підтримувати цю країну і цінує її як союзника", – йдеться в повідомленні.

Візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського.

В тренді
Ілля Ківа став кандидатом наук (відео)

Після заяв РФ про повернення військових в місця їх постійної дислокації в США заявили, що за ситуацією біля кордонів України вони будуть уважно стежити.

Реклама

Крім того, українська розвідка доповідала про можливий напад на Україну, а США і НАТО вимагали від Кремля відвести війська і припинити залякування української влади.

Раніше президент США Джо Байден переговорив по телефону з президентом України Володимиром Зеленським. Йшлося про ймовірність військової агресії Росії проти України.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США Украина Энтони Блинкен
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)Україна
Скільки коштуватиме газ у травні: трейдери дали українцям відповідь (оновлено)
Скільки коштуватиме газ у травні: трейдери дали українцям відповідь (оновлено)Новини ЖКГ
Весняна заметіль накрила Київську область (фото)
Весняна заметіль накрила Київську область (фото)Інші новини
Як будемо святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин (оновлено)
Як будемо святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин (оновлено)Україна
В Україну знову йдуть заморозки – прогноз погоди на початок тижня (карта)
В Україну знову йдуть заморозки – прогноз погоди на початок тижня (карта)Україна
Долар та євро суттєво впали після стрибка вгору: курс валют
Долар та євро суттєво впали після стрибка вгору: курс валютФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти