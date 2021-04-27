Держсекретар США може відвідати Україну в травні – ЗМІ

Держсекретар США Ентоні Блінкен вже в травні може відвідати Україну.
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.
"Той факт, що адміністрація Байдена відправить свого головного дипломата в Україну за кілька тижнів до цього саміту буде явним сигналом, що Вашингтон продовжує підтримувати цю країну і цінує її як союзника", – йдеться в повідомленні.
Візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського.
Після заяв РФ про повернення військових в місця їх постійної дислокації в США заявили, що за ситуацією біля кордонів України вони будуть уважно стежити.
Крім того, українська розвідка доповідала про можливий напад на Україну, а США і НАТО вимагали від Кремля відвести війська і припинити залякування української влади.
Раніше президент США Джо Байден переговорив по телефону з президентом України Володимиром Зеленським. Йшлося про ймовірність військової агресії Росії проти України.
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