Держстат назвав число смертей від COVID-19 в Україні

За перші 11 місяців 2020 року від ускладнень, що викликаються COVID-19, в Україні померли 14 534 особи. У 13 879 з них вірус був ідентифікований, у 655 – ні.
Про це свідчать дані Державної служби статистики про кількість померлих з різних причин у січні-листопаді минулого року.
Всього в Україні за вказаний період померли 549 172 людини. Зокрема:
- від ішемічної хвороби серця – 254 664;
- від злоякісних новоутворень – 70 675;
- від цереброваскулярних хвороб (інсультів) – 70 126;
- від хвороб органів травлення – 21 743;
- від грипу та пневмонії – 9062;
- від хвороб нервової системи – 3945;
- від захворювань, обумовлених вірусом імунодефіциту людини – 2664;
- від туберкульозу – 2649;
- від хвороб сечостатевої системи – 2438;
- від цукрового діабету посилання – 1921.
Від зовнішніх причин за січень-листопад 2020 року померли 25 367 українців. В тому числі:
- в результаті транспортних нещасних випадків загинуло 3569 людей;
- від випадкового утоплення та занурення у воду – 1400;
- від нещасних випадків, викликаних дією диму, вогню та полум'я – 976;
- від випадкового отруєння отруйними речовинами – 1404;
- від випадкового отруєння та дії алкоголю – 1862;
- заподіяли собі летальне умисне самоушкодження – 5635;
- загинули в результаті нападу з метою вбивства чи заподіяння ушкодження – 1213.
Нагадаємо, в Україні зафіксували різкий стрибок смертності. За 11 місяців 2020 року померло 549,17 тис. осіб, що на 2,9% більше, аніж за аналогічний період 2019 року, і народилося 268,9 тис. осіб – на 6,2% менше.
Водночас Міністерство охорони здоров'я заявляє, що рівень смертності від COVID-19 в Україні – одна з найнижчих в Європі.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
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