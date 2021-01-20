Держстат назвав число смертей від COVID-19 в Україні

Коронавірус вбив у півтора раза більше людей, аніж грип і пневмонія

За перші 11 місяців 2020 року від ускладнень, що викликаються COVID-19, в Україні померли 14 534 особи. У 13 879 з них вірус був ідентифікований, у 655 – ні.

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Про це свідчать дані Державної служби статистики про кількість померлих з різних причин у січні-листопаді минулого року.

Всього в Україні за вказаний період померли 549 172 людини. Зокрема:

від ішемічної хвороби серця – 254 664;

від злоякісних новоутворень – 70 675;

від цереброваскулярних хвороб (інсультів) – 70 126;

від хвороб органів травлення – 21 743;

від грипу та пневмонії – 9062;

від хвороб нервової системи – 3945;

від захворювань, обумовлених вірусом імунодефіциту людини – 2664;

від туберкульозу – 2649;

від хвороб сечостатевої системи – 2438;

від цукрового діабету посилання – 1921.

Від зовнішніх причин за січень-листопад 2020 року померли 25 367 українців. В тому числі:

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в результаті транспортних нещасних випадків загинуло 3569 людей;

від випадкового утоплення та занурення у воду – 1400;

від нещасних випадків, викликаних дією диму, вогню та полум'я – 976;

від випадкового отруєння отруйними речовинами – 1404;

від випадкового отруєння та дії алкоголю – 1862;

заподіяли собі летальне умисне самоушкодження – 5635;

загинули в результаті нападу з метою вбивства чи заподіяння ушкодження – 1213.

Нагадаємо, в Україні зафіксували різкий стрибок смертності. За 11 місяців 2020 року померло 549,17 тис. осіб, що на 2,9% більше, аніж за аналогічний період 2019 року, і народилося 268,9 тис. осіб – на 6,2% менше.

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Водночас Міністерство охорони здоров'я заявляє, що рівень смертності від COVID-19 в Україні – одна з найнижчих в Європі.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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