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Готувались до параду у Києві: що окупанти привезли в Україну

Павло Заяць Павло Заяць
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6 березня, 21:27
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Командування Сил спеціальних операцій опублікувало несподівані фото
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти, готуючись до вторгнення в Україну, брали із собою навіть парадну форму з медалями, розраховуючи пройтися урочистим парадом Києвом.

Про це повідомляє у Facebook Командування Сил спеціальних операцій ЗС України та публікує фото парадної форми одного з військових РФ.

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"Вони їхали до нас вбивати наших дітей, руйнувати наші будинки, щоб потім пройти урочистим парадом Хрещатиком. Навіть везли з собою парадну форму з начепленими медалями. Але щось пішло не так. Частина з них удобрила українську землю, а частина – в полону просить про прощення. Як це можна пробачити?" – йдеться у повідомленні.

Полонені окупанти запевняють, що їх обманювали

Полонені росіяни часто розповідають, що вони не знали про підготовку вторгнення в Україну. Нібито їх зібрали на навчання біля кордонів України, а потім несподівано наказали наступати.

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Крім того, полонені офіцери російського ОМОНу дали пресконференцію у Києві, на якій заявили, що їх обманювали історіями про "українських нацистів".

"Коли ми в Росії перебували, у засобах масової інформації йшлося в основному про те, що на території України панує фашистський режим, що націоналісти і нацисти захопили владу у свої руки, що звичайним людям треба позбутися цього, умовно кажучи, "ярма", – розповів російський підполковник Дмитро Астахов.

За словами полоненого, вони "сумнівалися, до кінця не розуміли ситуацію".

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