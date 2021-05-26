Готуємося до 40-градусної спеки: чим здивує українців погода у червні

У середньому перший місяць літа не буде дуже спекотним, але в деяких областях пригріє не по-дитячому

/ Фото: Сьогодні

Травень в Україні видався теплим, але досить дощовим – по-літньому спекотно було всього кілька днів на місяць. А от червень готує нам пекельну спеку під 40 градусів, але й без дощів не обійдеться.

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Синоптики прогнозують в перший місяць літа грози, шквальний вітер і навіть град. Однак заспокоюють – опади у червні очікуються в межах норми.

Середня температура становитиме 17-22 градуси тепла майже по всій країні. А ось в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області, а також в гірські райони прийде справжня спека.

Температурний максимум у червні очікується на рівні 39 градусів.

Відео: Сьогодні

Як повідомляли новини "Сьогодні", до кінця травня погода в Україні особливо не зміниться – дощі, грози і досить тепло. Але ось на останні вихідні місяця небесна канцелярія приготувала сюрпризи.

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Нагадаємо, нещодавно Україною пройшовся ураган, який накоїв чимало лиха.