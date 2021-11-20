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СЬОГОДНІ Новини України

Готуватися до снігу? Синоптики дали прогноз погоди в Україні на 21 листопада

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 листопада, 17:00
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Неділя в країні буде без опадів, але місцями пройдуть дощі зі снігом
Погода в Києві на 21 листопада
Погода в Києві на 21 листопада / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра, 21 листопада, в Україні буде суха погода, але у деяких областях очікується мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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В Україні вітер буде південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, а на півдні – місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6 градусів тепла, місцями у центральних та східних областях вночі близько 0 градусів, вдень 7-12 градусів тепла (на сході 3-8 градусів).

Завтра вдень у Чернігівській та Сумській областях очікується невеликий дощ. А на Харківщині передають дощ із мокрим снігом.

Погода на 21 листопада
Погода на 21 листопада / Фото: Укргидрометцентр

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В решті регіонів буде сухо.

У Києві 21 листопада очікується мінлива хмарність, проте сухо. Температура вночі 4-6 градусів тепла, вдень 9-11 градусів.

Коли буде сніг у Києві?

В цьому році перший сніг у Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

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