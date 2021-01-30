Готуйте сани: до України повертається справжня зима

Справжня зима до України повертається, а в деяких регіонах погода й зовсім погіршиться.
Найближчими днями чекайте на мороз і сніг, попередила у Facebook синоптик Наталка Діденко.
"Хто ще хоче снігу і справжньої зимової погоди – будь ласка! Можете готувати сани, зручно-тепло одягатися і насолоджуватися чистим повітрям", – ділиться прогнозом Наталка.
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Синоптик обіцяє морози в усіх регіонах України. Найтепліше буде на Закарпатті та в південній частині країни.
"Зима всім догоджає!"- резюмує Діденко.
А ось столицю вже сьогодні почне засипати снігом.
Нагадаємо, лютий в Україні розпочнеться з морозів, проте протримаються вони лише декілька днів, а потім на нас чекає відлига й навіть крижані дощі.
Наскільки весняною буде погода останнього місяця зими – читайте в матеріалі сайту "Сьогодні" про особливості лютого 2021 року.
Як Україну накриває снігова хвиля – дивіться в сюжеті:
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