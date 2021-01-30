Русский
$ 28,19
34,1
  1. Новини України

Готуйте сани: до України повертається справжня зима

30 січня, 13:08

Ольга Литвин Ольга Литвин

У країні буде сніжно та морозно

Справжня зима до України повертається, а в деяких регіонах погода й зовсім погіршиться.

Реклама

Найближчими днями чекайте на мороз і сніг, попередила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Хто ще хоче снігу і справжньої зимової погоди – будь ласка! Можете готувати сани, зручно-тепло одягатися і насолоджуватися чистим повітрям", – ділиться прогнозом Наталка.

Читайте також: Температурні гойдалки і крижані дощі: на Україну очікує непростий лютий

Синоптик обіцяє морози в усіх регіонах України. Найтепліше буде на Закарпатті та в південній частині країни.

Реклама

"Зима всім догоджає!"- резюмує Діденко.

А ось столицю вже сьогодні почне засипати снігом.

В тренді
Перемогти не можна: експерт розповів, коли буде друга хвиля коронавірусу

Нагадаємо, лютий в Україні розпочнеться з морозів, проте протримаються вони лише декілька днів, а потім на нас чекає відлига й навіть крижані дощі.

Реклама

Наскільки весняною буде погода останнього місяця зими – читайте в матеріалі сайту "Сьогодні" про особливості лютого 2021 року.

Як Україну накриває снігова хвиля – дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

погода Наталя Діденко снігопад Украина морози
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Колектори в законі": як тепер будуть "вибивати борги" і чи можна буде захиститисяЕкономіка
У сільських колодязях з'явилася гаряча вода – під Житомиром налякані аномалією
У сільських колодязях з'явилася гаряча вода – під Житомиром налякані аномалієюУкраїна
"Мене хочуть вбити" – інтерв'ю зі скандальною викладачкою університету ДрагомановаУкраїна
Гривня тримається: Нацбанк оновив офіційний курс валют
Гривня тримається: Нацбанк оновив офіційний курс валютФінанси
Суд скасував новий український правопис – подробиці
Суд скасував новий український правопис – подробиціУкраїна
Шантажують і доводять до самогубства: як не стати жертвою колектора
Шантажують і доводять до самогубства: як не стати жертвою колектораУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти