Готуйте сани: до України повертається справжня зима

У країні буде сніжно та морозно

Справжня зима до України повертається, а в деяких регіонах погода й зовсім погіршиться.

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Найближчими днями чекайте на мороз і сніг, попередила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Хто ще хоче снігу і справжньої зимової погоди – будь ласка! Можете готувати сани, зручно-тепло одягатися і насолоджуватися чистим повітрям", – ділиться прогнозом Наталка.

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Синоптик обіцяє морози в усіх регіонах України. Найтепліше буде на Закарпатті та в південній частині країни.

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"Зима всім догоджає!"- резюмує Діденко.

А ось столицю вже сьогодні почне засипати снігом.

Нагадаємо, лютий в Україні розпочнеться з морозів, проте протримаються вони лише декілька днів, а потім на нас чекає відлига й навіть крижані дощі.

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Наскільки весняною буде погода останнього місяця зими – читайте в матеріалі сайту "Сьогодні" про особливості лютого 2021 року.

Як Україну накриває снігова хвиля – дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

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