Готові до лютих морозів? До України заходить арктичний холод

До України повертаються сильні морози. У п'ятницю похолодання зайде до західних, північних і частково центральних областей. При цьому буде і сніг, і штормовий вітер.
Про це пише в Facebook синоптик Наталка Діденко.
Приморозить до -14, але за відчуттями буде ще холодніше
За її словами, 12 лютого буде сильний північно-західний вітер зі штормовими поривами – він посилить відчуття холоду (карта).
Спочатку арктичний холод зайде на захід України – очікується 12-14 градусів морозу, на Закарпатті 5-8 нижче нуля.
На сході України ще буде тепло, вдень 2-6 градусів вище нуля.
На півночі, в більшості центральних областей, а також в Одеській і Миколаївській областях очікується 4-10 морозу, місцями до -12.
У Полтавській, Дніпропетровській і Херсонській областях 0-3 градуси морозу.
У Запорізькій області та в Криму 2-6 градусів тепла (карта).
У Києві і вночі, і вдень температура повітря буде приблизно однаковою, 9-12 градусів морозу.
Чекаємо і сніг, і дощ
Сніг та мокрий сніг в п'ятницю ще втримається, там, де "плюси", – буде дощ (карта).
У Києві завтра очікується сніг, вдень він ослабне. Але дутиме сильний, до штормового, північно-західний вітер.
Найближчим часом циклон Volker піде і в Україні буде формувати погоду антициклон Helida, завдяки чому стане менше опадів (карта).
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