Грабували, катували та вбивали людей: в Україні затримали небезпечну банду (фото)

Правоохоронні органи повідомили про підозру шістьом учасникам небезпечної банди. Зловмисники вдиралися до помешкань людей, катували та вбивали їх.
Про це інформує пресслужба прокуратури Львівської області.
Деталі
Небезпечна банда діяла на території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Харківської областей. Зловмисники причетні до трьох крадіжок, п'яти розбоїв, двох вбивств, а також нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції.
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Жорстокість банди
У січні 2020 року в Радехові Львівської області учасники банди увірвалися до будинку керівника місцевого державного підприємства. Вони зв'язали та катували потерпілих, а один із підозрюваних взагалі вбив жінку власника помешкання.
Крім того, у жовтні 2020 року зловмисники увірвалися до будинку підприємця в місті Брюховичі Львівської області. Вони катували, а потім вбили чоловіка та вкрали майна на 1,5 млн грн.
Загальна сума завданих потерпілим збитків становить понад 12 млн грн
Дії правоохоронців
П'ятьом підозрюваним уже обрали запобіжний захід, один перебуває у розшуку. Зловмисникам інкримінують п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 15 – ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 345 КК України.
У Києві спіймали банду із Росії
Поліція затримала двох росіян, які тероризували Київську область. Під час останнього розбою зловмисники залізли в елітний котедж, зв'язали господиню та винесли чималу суму грошей. В Україну потрапили нелегально.
Грабіжники полювали лише на елітні помешкання. Поліція вже встановила, що вони причетні до пограбування в Козині. Підозрюваним обрали запобіжний захід – 60 діб арешту без права внесення застави. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 13 років ув'язнення.
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