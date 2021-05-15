Грабіжницька постанова: Порошенко розкритикував нову процедуру оформлення субсидій в Україні

Він зазначив, що через нову постанову українці змушені особисто їхати у держустанови та стояти у чергах, щоб подати документи, а це небезпечно під час пандемії коронавірусу

Лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що уряд повинен негайно скасувати постанову про новий порядок оформлення субсидій. А українцям потрібно автоматично їх перепризначити.

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Про це він сказав під час форуму львівських депутатів, передає прес-служба партії.

"У Страстну п’ятницю Кабінет міністрів України оприлюднив драконівську постанову, якою значно ускладнюється порядок оформлення субсидій. Це означає, що найбідніші люди мають з першого травня в умовах ковіду заново заповнювати декларації, подавати декларації про доходи, про видатки", – заявив Порошенко.

За його словами, під час пандемії коронавірусу це все доволі цинічно. Адже українці повинні їхати у держустановити та стояти у чергах, щоб особисто подати документи.

"Хочу нагадати, як вирішується це питання. Ми через Укрпошту розіслали бланки, люди могли заповнити ці бланки і відправити назад. Все. Це відбувалося виключно в автоматичному порядку. Дай субсидію, а потім заходь і перевір, якщо ти маєш будь-які підозри щодо коректності її використання. У вас є бази данних фіскальної служби", – пояснив він.

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Порошенко заявив, що навіть у найважчі роки російської агресії держава захищала людей через спрощений механізм отримання субсидій. Наприклад, у 2017 році субсидії отримали близько 7 млн домогосподарств, на це з держбюджету було виділено 72 млрд грн

"А під час опалювального сезону 2020-21 років субсидіями скористалися не 7, а трохи більше 2 млн домогосподарств. 4 з лишнім мільйони залишилися без субсидій, тому що оформити їх стало майже неможливо. А в дербюджеті замість 70 млрд передбачено лише 36 млрд", – заявив п'ятий президент.

В той же час, за словами Порошенка, наразі Мінсоцполітики оцінює потребу в субсидіях на поточний рік в 46 млрд грн. А це, на його думку, свідчить, що в україні різко впав рівень життя українців.

"Уряд має негайно скасувати цю драконівську, грабіжницьку постанову знущання над українцями", – резюмував Порошенко.

Раніше ми повідомляли, що народний депутат від "Батьківщини", екс-міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко на телеканалі "Україна 24" пояснив: щоб не мати проблем з оформленням субсидій, документи варто подавати вже зараз, адже нові правила можуть спровокувати невдоволення населення і "конфліктні ситуації".