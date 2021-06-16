Град, зливи і шквальний вітер: де в четвер бушуватиме циклон

В Україну прийшло літнє тепло, але деякі регіони країни все ж постраждають від негоди у четвер – будуть дощі з грозами, град і шквали.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
Південь і північ "поміняються місцями"
Завтра найсвіжіше буде на традиційно найтеплішому півдні – 20-24 градуси. А на півночі навпаки спека до +28.
В інших регіонах країни 24-27 тепла.
У Києві теж очікується спекотна погода, протягом дня 26-28 градусів.
Дощів стане менше, але розійдуться не на жарт
Циклон над Кримом і Приазов'ям зумовить складну погоду. У південній частині, на сході і в центральних областях очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, шквалисте посилення вітру та град.
На заході і півночі України дощі блокуватимуть антициклон, тому істотні опади там малоймовірні. Хіба що у Чернівецькій і південних районах Київської області може злегка покапати.
У Києві без опадів.
"У п'ятницю, суботу та неділю у Києві буде справжнє літо – сухо, сонячно і 27-29 градусів", – додала Діденко.
Як повідомляли новини "Сьогодні", керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру Тетяна Адаменко розповідала, що вперше за 10 років Україні не загрожує посуха. Гідрометцентр проаналізував умови, в яких розвиваються ранні зернові, овочі та фрукти врожаю 2021 року.
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