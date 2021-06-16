Град, зливи і шквальний вітер: де в четвер бушуватиме циклон

Наталка Діденко розповіла, жителям яких областей 17 червня пощастить із сонячною і спекотною погодою

В Україну прийшло літнє тепло, але деякі регіони країни все ж постраждають від негоди у четвер – будуть дощі з грозами, град і шквали.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Південь і північ "поміняються місцями"

Завтра найсвіжіше буде на традиційно найтеплішому півдні – 20-24 градуси. А на півночі навпаки спека до +28.

В інших регіонах країни 24-27 тепла.

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У Києві теж очікується спекотна погода, протягом дня 26-28 градусів.

Дощів стане менше, але розійдуться не на жарт

Циклон над Кримом і Приазов'ям зумовить складну погоду. У південній частині, на сході і в центральних областях очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, шквалисте посилення вітру та град.

На заході і півночі України дощі блокуватимуть антициклон, тому істотні опади там малоймовірні. Хіба що у Чернівецькій і південних районах Київської області може злегка покапати.

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У Києві без опадів.

"У п'ятницю, суботу та неділю у Києві буде справжнє літо – сухо, сонячно і 27-29 градусів", – додала Діденко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру Тетяна Адаменко розповідала, що вперше за 10 років Україні не загрожує посуха. Гідрометцентр проаналізував умови, в яких розвиваються ранні зернові, овочі та фрукти врожаю 2021 року.

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