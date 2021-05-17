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Град, шквали, зливи і магнітні бурі: погода приготувала українцям "сюрпризи"

17 травня, 16:49

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

В Україні буде сильний вітер і поліція дала поради, як не постраждати від падаючих дерев й інших конструкцій

/ Фото: AFP

Завтра в Україні серйозно зіпсується погода - оголошено штормове попередження, в деяких областях зливи і сильний вітер, але водночас буде досить тепло. Також оголошена підвищена пожежна небезпека.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, 18 травня в Україні всюди грози, місцями град і шквали 15-20 м/с.

Температура повітря на заході 14-19 тепла, на півдні, півночі і в центрі – 18-22, на сході до +24.

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Українців також попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості районів Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької і Одеської областей.

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Синоптик Наталка Діденко написала у Facebook, що до завтрашнього циклону з грозами приєднається підвищена магнітна активність – "очікуються магнітні бурі".

У Патрульній поліції України в зв'язку з оголошення штормового попередження розповіли українцям, як пережити негоду:

  • уникати прогулянок під деревами, парканами, рекламними щитами і будівлям, конструкції яких може зірвати вітром;
  • не залишати автомобілі біля дерев, білбордів;
  • водії повинні бути максимально уважними та обережними під час руху.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Одеса "попливла" після зливи з грозою, а машини застрягли у заторах.

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