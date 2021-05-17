Град, шквали, зливи і магнітні бурі: погода приготувала українцям "сюрпризи"

/ Фото: AFP
Завтра в Україні серйозно зіпсується погода - оголошено штормове попередження, в деяких областях зливи і сильний вітер, але водночас буде досить тепло. Також оголошена підвищена пожежна небезпека.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, 18 травня в Україні всюди грози, місцями град і шквали 15-20 м/с.
Температура повітря на заході 14-19 тепла, на півдні, півночі і в центрі – 18-22, на сході до +24.
Українців також попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості районів Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької і Одеської областей.
Синоптик Наталка Діденко написала у Facebook, що до завтрашнього циклону з грозами приєднається підвищена магнітна активність – "очікуються магнітні бурі".
У Патрульній поліції України в зв'язку з оголошення штормового попередження розповіли українцям, як пережити негоду:
- уникати прогулянок під деревами, парканами, рекламними щитами і будівлям, конструкції яких може зірвати вітром;
- не залишати автомобілі біля дерев, білбордів;
- водії повинні бути максимально уважними та обережними під час руху.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Одеса "попливла" після зливи з грозою, а машини застрягли у заторах.