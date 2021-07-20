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Гради, шквали та зливи: в Україні знову оголошено штормове попередження

20 липня 2021 9:50

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Напередодні Київ пережив потужну зливу з затопленими вулицями, а сьогодні в деяких областях знову вируватиме негода

Українців чекають дощі. Колаж "Сьогодні"

Українців чекають дощі. Колаж "Сьогодні"

Спеку з України витісняють прохолода і дощі. Сьогодні у більшості областей буде мокро, а місцями будеш вирувати негода – оголошено штормове попередження.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

20 липня в Україні, крім південно-східної частини, грози, вдень у західних областях (крім Волинської та Рівненської) сильні дощі. У центральних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

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На річках басейнів Прута та Сірету очікується підвищення рівнів води на 0,2-1,0 м без загрози негативних наслідків.

На річках басейну Дністра у Тернопільській, Хмельницькій і Вінницькій областях підвищення рівнів води на 0,2 – 0,7 м, можливе формування значного місцевого стоку.

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Верховна Рада і мечеть Ар-Рахма/колаж "Сьогодні"

Також синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Чернівецькій, Рівненській, північних, східних, центральних та Запорізькій областях.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 19 липня Києвом пронісся ураган – сильна злива затопила деякі райони міста, дороги перетворилися на річки, машини мало не плавали.

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Також сильно затопило станції метро "Берестейська" та "Академмістечко".

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