Греція може відкритися для українців з 14 травня: які умови для поїздки

У Греції скучили по українцях і дуже хочуть бачити їх там. Уже в наступному місяці можуть дозволити подорожі, але є обмеження

Греція може відкритися для українців з 14 травня, але відвідати її можна буде за наявності ПЛР-тесту або свідоцтва про вакцинацію. А ось для дітей до 5 років скасували необхідність тесту на коронавірус.

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Про це розповів Укрінформу міністр туризму цієї країни Харіс Теохаріс.

"Реальність така, що ми зможемо приймати українських громадян, які прибувають в нашу країну. 14 травня є датою, коли ми можемо спрогнозувати з точністю, що справи підуть згідно з планом", – сказав він.

Теохаріс заявив, що компетентні органи Греції чекають від України сертифікат про вакцинацію, які будуть перевіряти у українців.

"Ми чекаємо від української влади зразки таких сертифікатів, щоб ми могли перевіряти їх на своїх кордонах", – сказав міністр.

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Також серед вимог – ПЛР-тест на коронавірус, ось тільки його можуть замінити на експрес-тест на антиген з метою зниження витрат мандрівників. Це питання поки розглядається. По прибуттю українців і туристів з інших країн вибірково тестуватимуть на COVID-19 в грецьких аеропортах.

А ось для дітей до п'яти років в цьому році ПЛР-тест не обов'язковий, каже Теохаріс.

"Ми сумуємо за друзям з України, ми хочемо бачити знову ваші дружні лиця. Ми запевняємо, що чекаємо вас в Греції з розпростертими обіймами, але ми також робимо це таким чином, щоб підходило обом сторонам", – додав міністр туризму.

Як повідомляв новини "Сьогодні", раніше головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявляв, що Україна видаватиме міжнародні сертифікати про вакцинацію.

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