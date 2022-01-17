Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🛬 Порошенко повертається ☢ Аварія на "Стиролі" ⚽ Звільнення Шевченка 😡 Кібернапад на Україну
СЬОГОДНІ Новини України

Гріхи не "змиваються"? ПЦУ розвіяла міф про купання на Водохреще

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 січня, 14:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На свято у водоймах країни щороку влаштовують масові пірнання та купання
Купатися в ополонці не підготовленим для цього людям може бути небезпечно / Колаж "Сьогодні"
Купатися в ополонці не підготовленим для цього людям може бути небезпечно / Колаж "Сьогодні"

У середу 19 січня українці відзначатимуть народно-християнське свято Водохреще. Однак традиція купання в ополонці на свято не має нічого спільного зі "змиванням" гріхів, отриманням особливого Божого благословення чи духовного очищення.

Про це повідомляє Православна Церква України.

Реклама

Чому це міф?

Жодного церковного розпорядження в Українській Церкві для занурення в зимову воду немає і ніколи не було.

"Як грішні люди можуть "наслідувати" Ісуса Христа, купаючись узимку у водоймах? При цьому, не соромлячись оголювати власне тіло, "підігріватися" спиртними напоями, не стримуватися в лайці під час фізичних відчуттів через занурення в крижану воду. І чомусь "обов'язково треба" зануритися тричі і перехреститися перед зануренням", – стверджують у ПЦУ.

Небезпечно купатися в ополонці не підготовленим для цього людям.

Реклама

"А щодо "змивання" гріхів, то нагадаємо: занурення в ополонку не змиває гріхи, тому що гріх – це не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі", – додали до ПЦУ.

Як святять воду на Водохреще

Вважається, що цього дня вода стає святою, цілющою і навіть змінює свої властивості. Люди здавна вірили, що нею можна окропити житло, людей і тварин, зняти псування чи пристріт і навіть позбутися недуг.

Проводячи ритуал, священик занурює у воду хрест і вимовляє молитви. Йому дана влада просити в особливих молитвах і священнодіяннях послання на води благодатних дарів Божих.

Реклама

Вважається, що у Водохреще вся вода у водоймах і навіть водопроводі стає святою. Але все ж таки є різниця. Освячена в храмі вода не втрачає своєї сили навіть через час, на відміну від води у водоймі, яка отримує благодать лише на час свята.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В аеропорту "Київ" зустрічають Порошенка – він виступає перед прихильниками Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Багатоповерхівку в Києві атакували таргани та миші. Ми дізналися, що робити у таких випадках Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Купатимемося на морозі? Яка погода буде на Водохреще Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
#людина_цього_дня
17 січня. Мухаммед Алі. Рівно 80 років тому народився Касіус Клей – американський боксер, один із найвидатніших світових спортсменів, відомий як Мухаммед Алі…
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

55 088

захворіло за тиждень в Україні

+96%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.95

Російський рубль (₽)

0.3643

Євро (€)

31.99

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти