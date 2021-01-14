Гривню не зупинить навіть локдаун: у Зеленського дали оптимістичний прогноз

Олег Устенко пояснив, що впливає на курс валют в Україні і чому не варто хвилюватися

Зміцненню гривні не завадить локдаун, введений з 8 по 24 січня, оскільки багато підприємств продовжують працювати, а валюта потихеньку надходить до України.

Реклама

Про це заявив радник президента України з питань економіки Олег Устенко, передає пресслужба ОПУ.

Він нагадав, що на 2021 рік Мінекономіки прогнозує курс гривні на рівні 28,6 грн/дол., а експерти очікують коливань на рівні 27-29,5 грн/дол.

"Обмежувальні заходи переважно стосуються діяльності у сфері послуг, але промислові та аграрні підприємства продовжують працювати. Також працює банківська система. Тому карантин не здійснить суттєвого впливу на курс валют в Україні", – сказав Устенко.

Читайте також: Що буде з зарплатами, цінами, курсом долара і безробіттям у першому кварталі 2021 року

Реклама

Радник президента також пояснив, що на курс валют в Україні впливає низка факторів:

стан зовнішніх ринків, який зараз активно поліпшується: зростають в ціні ті товари, які експортує Україна, а значить, стане більше валютної виручки;

додаткова пропозиція валюти на ринку створюватиме тиск на іноземні валюти і сприятиме зміцненню гривні;

приплив валюти до України збільшується завдяки кредитному ресурсу.

Також Мінфін залучив 17 млрд грн з розміщення ОВДП (держоблігацій), частина з яких була номінована у валюті.

"Це означає, що частина покупців для придбання ОВДП заводили до країни валюту і конвертували її у гривню. Таким чином створюються підстави для зміцнення національної валюти", – підкреслив Устенко.

Тим часом експерти розповідали сайту "Сьогодні", чи є причини для знецінення гривні на початку 2021 року. Аналітики кажуть, що після виходу з локдауну відкладений попит дасться взнаки.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама