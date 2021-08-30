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Гройсман: Гроші МВФ треба не заховати, а використати на потреби громадян та на економіку

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
30 серпня, 21:40
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Політик нагадав про важливість соціального захисту українців
Гройсман навів статистику, згідно з якою ціни в Україні підскочили на третину.
Гройсман навів статистику, згідно з якою ціни в Україні підскочили на третину. / Фото: Facebook

Лідер політичної партії "Українська Стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман наполягає на прозорому розподіленні 2,7 млрд доларів, отриманих у межах спеціальної ініціативи Міжнародного валютного фонду, і вважає ключовими напрямками такого розподілення програму субсидій, індексацію пенсій і мінімальної зарплати, а також фінансову підтримку бізнесу.

"Було б справедливо направити гроші на два напрямки – підтримка людей і розвиток економіки. Хто постраждав від пандемії? Підприємства і підприємці. Питання соціального захисту – питання номер один", – наголосив Гройсман в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Він навів статистику, за якою ціни в Україні підскочили на третину, тож індексація мінімальної зарплати – дуже на часі.

"Близько 30 млрд грн не вистачає на субсидії", – зазначив політик.

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Він нагадав, що кількість субсидіантів знизилася в 2,5 рази, а ціни на газ лише зростатимуть, і платити доведеться всім.

"Треба зробити індексацію пенсій, підтримати підприємців – особливо малих і мікро. Проблема лише в тому, що в Кабміну немає жодної економічної стратегії. Всі у світі знижують податки, а що "викидає" чинний уряд? Особливо проект закону №5600 (про перегляд ставок податкових зборів). Некомпетентний уряд не може фахово підійти до вирішення питань", – сказав Гройсман.

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На його думку, чинний Кабінет міністрів провалив основні свої завдання – передусім щодо вакцинації, підготовки до нової хвилі COVID-19. І зараз є ризик того, що левову частку грошей від МВФ можуть так само "приховати".

"Уряд має вийти і сказати: ми отримали 73 млрд подарунок. То ось – 30 млрд на субсидії, на індексації – стільки, під нульове кредитування бізнесу – стільки. Я б так зробив. Уряд має так і поступити. А не забрати 60 млрд кудись, а крихти віддати людям", – наголосив політик.

Подробиці

  • МВФ 2 серпня затвердив розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ) на підтримку світової економіки на суму 650 млрд доларів. Україна в рамках цієї програми отримала транш у 2,7 млрд доларів. Його повертати не потрібно, адже це спільне рішення для боротьби з наслідками пандемії у всьому світі, пише BBC.
  • Очікується, що розподіл СПЗ допоможе державам-членам "задовольнити довгострокову глобальну потребу в резервах, зміцнить довіру і сприятиме посиленню стійкості та стабільності світової економіки".
  • Загальний розподіл СПЗ набув чинності 23 серпня, цього дня нові СПЗ перевели країнам-членам МВФ пропорційно до їхніх квот у Фонді.

Раніше ми повідомляли, що Гройсман заявив, що в умовах кризи бізнесу потрібна підтримка, а не підвищення податків.

Також нагадаємо, Гройсман описав "план Б" для України по "Північному потоку – 2".

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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