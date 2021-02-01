Гройсман: Іспит пандемією влада не пройшла

В чемпіонаті з боротьби з коронавірусом Україна зайняла б одне з останніх місць, каже політик

У своєрідному чемпіонаті по боротьбі із пандемією COVID-19 та її наслідками Україна посіла одне з останніх місць, оскільки всі необхідні рішення і дії або не ухвалені, або провалені.

Реклама

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" сказав прем’єр-міністр (2016-2019) Володимир Гройсман.

"Іспит коронавірусом українська влада не витримала. Все само собою якось іде. І з огляду на те, як діє уряд, як він приймає рішення, як він їх реалізовує, складається враження, що вони все роблять за формулою "якось воно буде", – сказав Гройсман. – В чемпіонаті з боротьби з коронавірусом Україна зайняла б одне з останніх місць. З березня 2020 року у нас був час правильно підійти до вирішення нагальних проблем в медицині… Але генеральної лінії від центральної влади не було... Усе, що потрібно було зробити центральній владі в медичному аспекті, було або недороблено, або не зроблено взагалі".

Читайте також: Гройсман: До другої хвилі COVID-19 Україна повинна отримати план підтримки людей і мати вакцину

Політик нагадав: ще в квітні 2020 року він звернувся до уряду з пропозицією долучитися до європейської ініціативи виробництва вакцин – не тільки безкоштовної ініціативи COVAX, а й тих програм провідних країн світу, які у підсумку дозволили почати вакцинацію ще наприкінці 2020 року і одночасно створити запас вакцин.

Реклама

Колишній глава уряду каже, що у грудні-2020 європейські країни вже починають вакцинування, а в січні-2021 наша влада "прокидається" і пише лист Європейському Союзу: "Допоможіть Україні!".

В тренді Закон про реєстрацію вакцин від COVID-19: у чому його важливість для України

"По-перше, це непрофесійно, по-друге, це недалекоглядно, по-третє, це принизливо – великій європейській країні ходити з простягнутою рукою і просити вакцину за рахунок іншої держави. Але вони цього не розуміють, – сказав Гройсман. – Центральна влада провалила вакцинацію, системне тестування, я би сказав, що підготовку медичної інфраструктури провалила. І тут не питання до Міністерства охорони здоров’я. Боже збав, щоб хтось намагався шукати крайнього в цих питаннях. Є перша особа – голова уряду – і він відповідає за все, всі інші колеги йому допомагають. І тут справа не в прізвищі. Усе, що було зроблено, зроблено руками міських голів, міських команд, благодійників, волонтерів і так далі".

Нагадаємо, раніше Гройсман заявляв, що вакцина від COVID-19 має бути безкоштовною для українців. За неї мусить заплатити держава, адже це питання національної безпеки та здоров'я нації.

Він також заявив, що січневий локдаун був безвихіддю, а не реальним системним кроком державної політики з підтримки економіки і людей.

Також повідомлялося, що родина Гройсмана перехворіла на коронавірус:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама