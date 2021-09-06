Гройсман – Шмигалю: Вимагаю від уряду надати місцевим бюджетам субвенцію для купівлі газу на опалювальний сезон

За кілька тижнів до старту опалювального сезону ситуація на місцях неприпустима, впевнений політик

Володимир Гройсман: опалювальний сезон може бути зірваний / Фото: Facebook

Чинний уряд має опрацювати і впровадити всі необхідні рішення, щоб забезпечити місцеві бюджети ресурсом для закупівлі природного газу, як основного і наразі найдорожчого палива для проходження опалювального сезону 2021-2022. Про це заявивлідер партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман в офіційному листі на ім’я прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

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"Вимагаємо рішучих дій уряду та швидкого ухвалення рішень по наданню субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю природного газу для проведення опалювального сезону, зокрема, забезпечення теплом шкіл, дитячих садочків, лікарень тощо", – йдеться у листі Володимира Гройсмана.

Як зазначив політик, за кілька тижнів до старту опалювального сезону ситуація на місцях неприпустима: ціна газу досягає 18-20 тисяч гривень за тисячу куб. м. та продовжує зростати. І це створює критичну напруженість місцевих бюджетів. Опалювальний сезон може бути зірваний.

"Нагадаю, що головна ідея реформи децентралізації – це передача повноважень і фінансів від державної влади органам місцевого самоврядування. І дійсно, на першому етапі реформи завдяки впровадженій фінансовій децентралізації місцеві бюджети зросли більш ніж у 4 рази! З 68,6 млрд грн у 2014 році до 275 млрд грн у 2019 році, – звернув увагу Володимир Гройсман. – Разом з тим за останні два роки ситуація докорінно змінилася – держава активно передає повноваження місцевому самоврядуванню, проте жодного разу за цей час не переглядаючи структуру бази доходів бюджетів місцевого самоврядування".

Саме тому, зазначив Володимир Гройсман, подальшим системним кроком, який дозволить виправити ситуацію, є невідкладне внесення змін до Бюджетного кодексу України з метою збільшення – до 75% – частки податку на доходи фізосіб, що зараховується до місцевих бюджетів.

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"60% ПДФО, які нині зараховуються до таких бюджетів, вже є недостатнім джерелом здійснення тих видатків, які визначаються функціями держави і передані місцевому самоврядуванню до виконання", – впевнений Володимир Гройсман.