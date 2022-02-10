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СЬОГОДНІ Новини України

Загрожує 10 років ув'язнення. У Білорусі завели справу на мера Дніпра Філатова

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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10 лютого, 21:25
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Наразі триває розслідування кримінальної справи
Борису Філатову інкримінували розпалювання національної ворожнечі
Борису Філатову інкримінували розпалювання національної ворожнечі / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу стосовно міського голови Дніпра Бориса Філатова через те, що біля будівлі мерії міста вивісили біло-червоно-білий стяг замість державного прапора сусідньої країни.

Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури Білорусі.

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"Генеральна прокуратура Республіки Білорусь порушила кримінальну справу стосовно міського голови Дніпра Бориса Філатова – йому інкриміновано розпалювання національної ворожнечі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Філатов "організував зняття національного символу Білорусі" і таким чином "знущався з історичної та культурної реліквії", "принизив національну честь і гідність білорусів".

Дії в Білорусі кваліфікували за ч.2 ст.130 кримінального кодексу та направили для розслідування до слідчого країни.

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Мера Дніпра Бориса Філатова облили зеленкою

У Дніпрі невідомі облили зеленкою мера міста Бориса Філатова. Інцидент стався під час зустрічі із місцевими жителями, де він відповідав на їхні запитання.

На записі видно, що мер уже збирався їхати, коли з юрби в нього кинули ємність із зеленкою. Охоронці відразу оточили Філатова і намагалися вивести з місця події, але той незабаром повернувся.

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