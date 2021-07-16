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Чи загрожує до двох років. Зеленський підписав закон про покарання за брехню в декларації

16 липня 2021 23:09

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Тепер не може бути призначене більш м'яке покарання, ніж передбачено законом

Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації

Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації / Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який вдосконалює кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та неподання декларації.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Тепер за навмисне неподання декларації загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі строком на один рік.

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Не тільки багатії. Кому доведеться розкрити доходи і здатися податковій

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За внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію розмір штрафу встановлюється від 3 тис. до 4 тис. (за чинною редакцією – від 2,5 тис. до 3 тис.) неоподатковуваних мінімумів доходів, а також передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років.

Людина, яка робить такий кримінальний злочин, не зможе бути звільненою від відповідальності.

До речі, вийти з тіні і легально витрачати гроші – це головний принцип податкової амністії. Якщо у вас є заощадження або майно, яке придбали за "сірі" гроші, можна буде сплатити податок і таким чином уникнути покарання.

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