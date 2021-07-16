Чи загрожує до двох років. Зеленський підписав закон про покарання за брехню в декларації

Тепер не може бути призначене більш м'яке покарання, ніж передбачено законом

Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації / Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який вдосконалює кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та неподання декларації.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Тепер за навмисне неподання декларації загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі строком на один рік.

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За внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію розмір штрафу встановлюється від 3 тис. до 4 тис. (за чинною редакцією – від 2,5 тис. до 3 тис.) неоподатковуваних мінімумів доходів, а також передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років.

Людина, яка робить такий кримінальний злочин, не зможе бути звільненою від відповідальності.

До речі, вийти з тіні і легально витрачати гроші – це головний принцип податкової амністії. Якщо у вас є заощадження або майно, яке придбали за "сірі" гроші, можна буде сплатити податок і таким чином уникнути покарання.