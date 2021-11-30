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Чи загрожує Україні новий штам "Омікрон"? Ми дізналися у інфекціоніста

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
30 листопада, 06:00
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Ще не ясно, які діагностичні тести здатні виявити цей варіант вірусу, а які – ні
В Україні поки що не знайшли штам "Омікрон". Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні поки що не знайшли штам "Омікрон". Фото: колаж "Сьогодні"

Щоб уберегтися та припинити поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон", українців, що прилітають із закордону, необхідно поміщати на обсервацію.

Про це сайту "Сьогодні" розповів стратег, інфекціоніст, консультант із управління змінами Вадим Арістов.

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Як уберегтися від "Омікрону"?

За словами інфекціоніста, на сьогодні Україна не готова зустрічати новий варіант цього вірусу. По-перше, оскільки запускаються нові небезпечні ланцюжки поширення інфекції, знову на перше місце виходить розслідування контактів.

"Цю роботу у нас так і не було збудовано за два роки. Плюс людей, які прилітають із закордону, потрібно поміщати в обсервацію, щоб уповільнити попадання цього варіанту вірусу в наше суспільство. Особливо до моменту поки не зібрано достатніх даних про його клінічну картину та летальність", – зазначив Арістов.

Він додав, що ще не зрозуміло, які діагностичні тести здатні виявити цей варіант вірусу, а які – ні. Саме тому прикласти всі сили, щоб унеможливити занесення інфекції тими, хто прилітає в Україну, незалежно від країни – поміщати таких людей на обсервацію.

"Можливо не на 14 днів, а на 5-7. Тоді є велика ймовірність, що вірус проявить себе серед тих, хто прилетів", – резюмував інфекціоніст.

Чи є випадки зараження "Омікроном" в Україні?

Станом на 29 листопада в Україні не було виявлено штам "Омікрон". Водночас всі зразки, які не будуть визначені як "Дельта"-штам, підлягатимуть обов’язковому повногеномному секвенуванню.

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Міністерство закордонних справ уже рекомендувало громадянам України утриматися від поїздок до країн, де виявили штам "Омікрон".

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