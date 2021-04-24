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Загрожує мінімальний штраф? Хто відповість за скандальну вечірку дружини Тищенко

24 квітня, 15:29

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За порушення карантину Тищенко може відповісти "тільки як людина", а за захід у карантин доведеться розплачуватися закладу

За святкування дня народження дружини депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка Алли Барановської в Fairmont Grand Hotel Kyiv, незважаючи на запровадженний в столиці карантин, відповість адміністрація готелю і ресторану.

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Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава Держпотребслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, за порушення карантину Тищенко може відповісти "тільки як людина".

"Уже в понеділок (наступного дня після вечірки – 19 квітня – Ред.) був складений протокол Національною поліцією на 34 тисячі гривень та підготовлені документи відповідного кримінального провадження по 325 статті. За це відповідатиме тільки адміністрація готелю і ресторану, Тищенко може тільки як людина відповідати за це дійство", – сказав він.

За його словами, після скандального дня народження дружини Тищенко були здійснені рейди по столичних готелях і ресторанах при готелях. Щодня перевірялися близько 20-25 таких закладів, і складалося по три протоколи.

Максимальний розмір штрафу за подібне порушення карантину – 170 тисяч гривень. Як розповів Олег Рубан, поки закладу загрожує мінімальний розмір – 34 тисячі гривень. У разі, якщо порушення повториться, вже доведеться заплатити 170 тисяч гривень штрафу.

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Нагадаємо, інформація про проведення нардепом Тищенко заходи в ресторані готелю Fairmont з'явилася в ніч на 19 квітня. Вранці поліція заявила, що відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантину через проведення банкету.

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протокол карантин Микола Тищенко Алла Барановська Олег Рубан
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