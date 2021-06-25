Грозовий південь і спекотна північ. Що приготувала погода на 25 червня (карта)

З погодою як і раніше все складно – поки частина країни знемагає від спеки, іншу частину окупували грози

В Україні напередодні вихідних, 25 червня, буде так само спекотно, місцями – до 35 градусів, але на морському узбережжі позасмагати особливо не вдасться – там як і раніше грози.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві знову буде спекотно і сухо, температура повітря – 32-34 градуси. Така ж пляжна погода збережеться і в інших північних областях і в центрі України.

Спекотно буде і на сході – у більшості областей цього регіону температура сягне 35 градусів, трохи "прохолодніше" буде тільки в Дніпрі та Запоріжжі – 31-33 градуси.

А ось на півдні і заході як і раніше громи і блискавки. При цьому в західних областях температура сягатиме 34 градусів, а на півдні буде найнижча по країні – 28-32 градуси.

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Нагадаємо, перед минулими вихідними зливи атакували Одесу. Машини тонули посеред дороги, а люди вбрід добиралися додому.

Ми також писали, що синоптики прогнозували пекельну спеку протягом усього тижня, а також те, що Буковину і південь продовжить заливати.