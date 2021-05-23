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Грозові дощі прийдуть на зміну спеці – які регіони заллє найближчими днями (карта)

23 травня, 11:02

Віталій Семченко Віталій Семченко

Дощі все ще не хочуть залишати країну – до середи в регіонах України прогнозують опади

Україну знову заллє дощами. Фото: колаж " Сьогодні"

Україну знову заллє дощами. Фото: колаж " Сьогодні"

Найближчими днями в Україні буде по-літньому тепло, проте деякі регіони заллє дощами.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У понеділок, 24 травня, синоптики прогнозують опади на півночі, сході і півдні країни. На решті території буде сонячно.

  • на заході – 19-21 градус тепла;
  • на сході – 18-24 градуси;
  • на півночі – 18-21 градус;
  • на півдні – 20-27 градусів;
  • в центрі України – 18-21 градус

У вівторок, 25 травня, грозові дощі прогнозують в Луцьку, Рівному, Львові, Ужгороді, Чернівцях, Івано-Франківську, Хмельницькому. На решті території – сонячно і без опадів.

  • на заході – 22-25 градусів тепла;
  • на сході – 21-24 градуси:
  • на півночі – 19-23 градуси;
  • на півдні – 22-25 градусів;
  • в центрі України і в Києві – 21-23 градуси.
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Грозові дощі прийдуть на зміну спеці – які регіони заллє найближчими днями (карта)
Україну знову заллє дощами. Фото: колаж " Сьогодні"
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У середу, 26 травня, Україну знову заллє дощами – грози будуть на Заході, а також у Києві, Чернігові і Сумах. В інших областях буде жарко і сонячно.

  • на заході – 19-25 градусів тепла;
  • на сході – 25-28 градусів:
  • на півночі – 23-25 градусів;
  • на півдні – 25-28 градусів;
  • в центрі України і в Києві – 24-26 градусів.

Як повідомлялося раніше, найближчими днями в Україні буде по-літньому тепло, але деякі регіони заливатимуть дощі, подекуди навіть грози.

Також ми писали, що 18 травня після полудня Київ накрила гроза, місцями з градом. Сильна злива була нетривалою, однак встигла затопити деякі вулиці.

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