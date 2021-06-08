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Грози, град і шквальний вітер: до кінця тижня Україну терзатиме циклон

8 червня, 13:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Синоптики розповіли, які області обійде негода стороною і кому пощастить з нормальною погодою

Дощовий циклон заливатиме всю Україну до кінця тижня, синоптики обіцяють грози, град і шквальний вітер. Якщо хтось чекає спеку і пляжну погоду – її найближчим часом не буде.

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Дощі і поривчастий вітер обійдуть тільки Волинь, Рівненську область, окремі райони Криму, Миколаївської та Одеської областей.

Незважаючи на те, що в Україні вже календарне літо, прохолодно буде майже у всіх областях. Температура коливатиметься в межах 19-24 градусів тепла. Такі показники триматимуться весь тиждень, кажуть синоптики. А найхолоднішим може стати четвер.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Одесу накрила негода – у місті пройшов град, вулиці затопило.

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А в Дніпрі вулиці перетворилися на річки, в маршрутках протікали дахи. Негода наробила чимало лиха в місті, автомобілі насилу пересувалися через глибокі калюжі, а городяни влаштували розваги на воді.

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