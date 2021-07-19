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Грози і зниження температури: прогноз погоди на 19 липня (карта)

19 липня 2021 6:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

На заході поливатиме і гуркотітиме, зате температура там трохи спала і в середньому становитиме близько 24-26 градусів

В Україні найближчими днями буде дуже спекотно

В Україні найближчими днями буде дуже спекотно

У понеділок, 19 липня, на Україну продовжать свій наступ грози, а ось температура незначно, але знизиться, щоправда, не скрізь.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві у перший робочий день буде близько 30 градусів, також обіцяють невелику грозу і хмарність. У північних Чернігівській і Сумській областях спека поки збережеться – там 30-32 градуси і також грози.

Поливатиме і гуркотітиме і на заході, зате температура там трохи спала і в середньому становитиме близько 24-26 градусів. Найжаркішою областю знову стає Закарпаття – 25-27 градусів.

У центрі також очікуються грози, але й спека поки нікуди не піде – 30-32 градуси.

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На сході в понеділок буде дуже спекотно – синоптики обіцяють до 36 градусів і ніяких опадів. Як і в південних областях і Криму.

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Нагадаємо, відомий народний синоптик України Леонід Горбань розповів, якою буде погода до кінця липня, чого чекати у серпні, восени і навіть наступної зими. Крім того, він повідав секрети того, як визначає погоду без метеозондів та іншої сучасної техніки.

А в Україну йде пилова буря з Сахари – дивіться про це докладніше в нашому сюжеті:

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