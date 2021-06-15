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Грози і урагани: Дніпро і Одесу накрила негода (фото, відео)

15 червня 2021 20:33

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У кількох великих містах вулиці пішли під воду

Ураган пройшов в Одесі і Дніпрі. Фото: колаж "Сьогодні"

Ураган пройшов в Одесі і Дніпрі. Фото: колаж "Сьогодні"

У кількох областях України зіпсувалася погода, пройшла гроза з градом. Дощ затопив вулиці, вітер вирвав дерева з корінням, а також поламав борди.

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Як пише видання dnepr.info, в Дніпрі затопило центр міста – обрушилися дерева, залізні конструкції і навіть зупинилося трамвайний рух – транспорт не міг їхати по затоплених рейках.

Дощ змивав змивав дорогу разом з асфальтом.

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Як повідомляє Vgorode, в Одесі дерево привалило автомобіль, який був припаркований у дворі житлового будинку в Аркадії.

Також ще одне дерево впало на вулиці Краснова. В результаті воно пошкодило машину. Вітер поламав багато гілок і дерев.

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Хмари накрили практично все місто.

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Раніше ми писали, що дощі знову повертаються в Україну. Сьогодні в столиці з самого ранку сонячно, але така погода може бути недовго – киян чекає дощ з грозою, так що готуємо парасольки.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Харків накрила негода – випав сильний град, вулицю затопило.

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