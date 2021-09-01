Грози і спека: чим здивує погода у День знань (карта)

У середу грози повернуться у західний регіон, там також стане ще прохолодніше. На півночі прогнозують зливи, а на сході знову спекотно і сухо

У одних областях знову зливи, а в інших так само спекотно/колаж "Сьогодні"

В Україні 1 вересня в деяких регіонах збережеться літо, в інших же очікується по-справжньому осіння погода, супроводжувана грозами і зливами.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві 1 вересня утримається температура 21-23 градуси, але сьогодні у столиці знову обіцяють зливи.

Погода в регіонах

У середу грози повернуться у західний регіон, на півночі прогнозують зливи, а на сході знову спекотно та сухо.

На півночі прогнозують у середньому 22-24 градуси. У Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях обіцяють зливи.

прогнозують у середньому 22-24 градуси. У Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях обіцяють зливи. На заході сьогодні кругом блискатиме і гуркотітиме, особливо заливатиме Закарпатську область. При цьому в регіоні стане ще прохолодніше – 17-19 градусів. А в Чернівцях та Івано-Франківську температура взагалі опуститься до 18 градусів.

сьогодні кругом блискатиме і гуркотітиме, особливо заливатиме Закарпатську область. При цьому в регіоні стане ще прохолодніше – 17-19 градусів. А в Чернівцях та Івано-Франківську температура взагалі опуститься до 18 градусів. У центрі 1 вересня досить тепло і сухо, невеликі дощі можливі лише в Полтавській області. Температура в Черкасах, Кропивницькому, Дніпрі та Полтаві – до 25 градусів.

На сході сьогодні як і раніше спекотно, опадів не прогнозують. Температура в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях – до 28 градусів, а в Харківській – від 23 до 25 градусів.

сьогодні як і раніше спекотно, опадів не прогнозують. Температура в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях – до 28 градусів, а в Харківській – від 23 до 25 градусів. На півдні 1 вересня температура в Херсоні, Одесі та окупованому Криму становитиме від 25 до 27 градусів, у Миколаєві – 24-26. Сьогодні в цьому регіоні буде сухо.

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Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого на Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Зазначимо, Київ пізно ввечері 30 серпня накрила небувала гроза – у результаті потужних злив затопило дороги та станції трамваїв, що викликало великі пробки і зупинку транспорту, а в Подільському районі через блискавку почалася пожежа.