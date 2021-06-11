Грози і спека: прогноз погоди на 11 червня (карта)

На жаль, поки справжнього літа не передбачається, циклон не відпускає, дощі тривають

У п'ятницю, 11 червня, у всіх областях України продовжаться дощі з грозами, при цьому температура повітря також особливо не змінюється – синоптики обіцяють в 24-26 градусів.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві в останній робочий день обіцяють ті ж 22-24 градуси, що й напередодні. У центральних і північних областях також, якщо вірити синоптикам, без змін – 22-24 градуси і грозові дощі. Трохи прохолодніше буде тільки у Сумах – 21-23 градуси.

Гриміти буде й на заході України, щодо температури, то там традиційно трохи спекотніше – 24-26 градусів у Волинській та Закарпатській і 23-25 в інших західних областях.

Нічого нового 11 червня не принесе і на схід України. Там уже стабільно в останній тиждень 23-25 градусів і все ті ж грози.

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Південь також як і раніше заливає, температура у Миколаївській області 24-26 градусів, у Херсонській, Одеській та Криму – 23-25 градусів.

Ми також писали, що в найближчі вихідні справжнього літа чекати не варто. На вулиці буде комфортна тепла погода, але без спеки, і в усіх областях продовжать лити дощі з грозами.

Нагадаємо, днями в Дніпрі вулиці перетворилися на річки, у маршрутках протікали дахи. Негода наробила чимало лиха в місті, автомобілі насилу пересувалися через глибокі калюжі, а городяни влаштували розваги на воді.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Харків також накрила негода- випав сильний град, вулицю затопило.