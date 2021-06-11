Грози і спека: прогноз погоди на 11 червня (карта)

У п'ятницю, 11 червня, у всіх областях України продовжаться дощі з грозами, при цьому температура повітря також особливо не змінюється – синоптики обіцяють в 24-26 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У Києві в останній робочий день обіцяють ті ж 22-24 градуси, що й напередодні. У центральних і північних областях також, якщо вірити синоптикам, без змін – 22-24 градуси і грозові дощі. Трохи прохолодніше буде тільки у Сумах – 21-23 градуси.
Гриміти буде й на заході України, щодо температури, то там традиційно трохи спекотніше – 24-26 градусів у Волинській та Закарпатській і 23-25 в інших західних областях.
Нічого нового 11 червня не принесе і на схід України. Там уже стабільно в останній тиждень 23-25 градусів і все ті ж грози.
Південь також як і раніше заливає, температура у Миколаївській області 24-26 градусів, у Херсонській, Одеській та Криму – 23-25 градусів.
Ми також писали, що в найближчі вихідні справжнього літа чекати не варто. На вулиці буде комфортна тепла погода, але без спеки, і в усіх областях продовжать лити дощі з грозами.
Нагадаємо, днями в Дніпрі вулиці перетворилися на річки, у маршрутках протікали дахи. Негода наробила чимало лиха в місті, автомобілі насилу пересувалися через глибокі калюжі, а городяни влаштували розваги на воді.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Харків також накрила негода- випав сильний град, вулицю затопило.