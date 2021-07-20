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Україна продовжить заливати: прогноз погоди на 20 липня (карта)

20 липня 2021 6:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Дуже спекотно і без опадів буде у Донецькій, Луганській і Запорізькій областях

Злива у Києві / колаж "Сьогодні"

Злива у Києві / колаж "Сьогодні"

У вівторок, 20 липня, практично по всій території країни очікуються грози і зливи, сонце обіцяють тільки в чотирьох областях.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві синоптики знову прогнозують грозу і незначне зниження температури – до 26-28 градусів. Така ж погода очікується і в північних Чернігівській і Сумській областях.

Мокро буде і в центрі, а також у частині східного регіону. Однак якщо у Полтаві, Черкасах та Кропивницькому спека трохи спаде – до 27-29 градусів, то в Дніпрі і Харкові на тлі гроз ще й буде нещадно смажити – до +34.

Спекотно та ще й без опадів буде і в Донецькій, Луганській і Запорізькій областях – до 34-36 градусів. А ось на півдні обіцяють не тільки спеку, а й грози. Не прогнозують опадів лише у Криму.

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Щодо західних областей, то їх усі просто заллє, зате температура буде дуже навіть комфортною – у середньому близько 25 градусів, сухо у вівторок у цьому регіоні буде тільки у Рівненській області.

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Тим часом найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань розповів нам у інтерв'ю, якою буде погода до кінця липня, чого чекати у серпні, восени і навіть наступної зими. Крім того, він розкрив секрет того, як визначає погоду без метеозондів та іншої сучасної техніки.

Дивіться також відео наслідків негоди у Києві 19 липня:

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