Грози не відступають: де литиме 8 червня (карта)

Незважаючи на комфортну літню температуру, погода поки не спонукає до пляжного відпочинку – злива може наздогнати в будь-який момент

У вівторок, 8 червня, по всій Україні, як і напередодні, синоптики прогнозують зливи з грозами, водночас як і раніше буде жарко – місцями температура підніметься до 26 градусів.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві температура буде досить комфортною – від 21 до 23 градусів, але столицю, як і всю країну, заливатиме, вітер – 5-10 м/c.

В інших північних областях і в центрі – температура до 24 градусів і також дощі з грозами.

Не уникнуть дощів і на заході країни, зате температура буде загалом 25 градусів, а в Волинській області сягне й 26 градусів.

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Як і раніше спекотно та мокро буде також на сході та півдні – температура у східних областях становитиме близько 24 градусів, в Одеській, Миколаївській та Херсонській обіцяють 23-25.



Ми також повідомляли, що Україну знову накриє циклон, який принесе в найближчі дні дощі, грози, місцями навіть град. Та, незважаючи на негоду, буде досить комфортна температура – 20-25 градусів.

Нагадаємо, Одесу негода накрила ще в неділю – там пройшов дощ із градом і затопило деякі ділянки дороги.