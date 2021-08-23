Грози повернулися: де литиме в День Державного прапора (карта)

У понеділок буде сухо в областях східного, північного, південного регіонів та центру, там також збережеться цілком комфортна температура

На День прапора у деяких областях обіцяють грози / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці недовго відпочивали від дощів, у святковий понеділок синоптики знову обіцяють грози, щоправда поки тільки в одному регіоні. На решті території країни буде комфортна температура і без опадів.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві 23 серпня триматиметься тепла погода, гроз також не буде. Температура становитиме близько 24-26 градусів.

Погода в регіонах

Буде сухо в понеділок в областях східного, північного, південного регіонів і центру, а ось захід сьогодні підмочить. При цьому температура скрізь залишиться цілком комфортною.

На півночі прогнозують в основному 24-26 градусів, трохи прохолодніше буде лише в Житомирській області – до +25. У Чернігівській, Київській, Сумській та Житомирській областях синоптики опадів не обіцяють.

прогнозують в основному 24-26 градусів, трохи прохолодніше буде лише в Житомирській області – до +25. У Чернігівській, Київській, Сумській та Житомирській областях синоптики опадів не обіцяють. На заході обіцяють температуру близько 24-26 градусів, щоправда в прикордонних областях буде свіжіше: 21-23 – у Львівській і 19-21 – у Волинській. При цьому весь регіон заливатимуть грози.

обіцяють температуру близько 24-26 градусів, щоправда в прикордонних областях буде свіжіше: 21-23 – у Львівській і 19-21 – у Волинській. При цьому весь регіон заливатимуть грози. У центрі 23 серпня пройде без опадів, температура в цьому регілне буде 24-26 градусів, трохи тепліший прогноз для Дніпра – до +27.

На сході сьогодні мінлива хмарність, але без дощів. Температура у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях – 26-28 градусів, а в Харківській – 25-27.

сьогодні мінлива хмарність, але без дощів. Температура у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях – 26-28 градусів, а в Харківській – 25-27. На півдні 23 серпня температура становитиме в Миколаєві, Херсоні та окупованому Криму – 26-28 градусів, в Одесі – до +27. У цьому регіоні скрізь буде сухо.

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