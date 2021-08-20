Гулятимемо 4 дні: прогноз погоди на святкові вихідні та День Незалежності

Наближаються тривалі вихідні – українці гулятимуть чотири дні. Найближчими днями нас чекає приємна комфортна погода, але День Незалежності, 24 серпня, дощі зіпсують свято.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
Субота
21 серпня в Україні домінуватиме підвищений атмосферний тиск, тому в більшості областей опади малоймовірні – очікується сонячна погода. Тільки на сході залишки атмосферного фронту зумовлять локальні грозові дощі, а також в західних областях місцями можливий періодичний дощ з грозою.
Вітер північно-західного напрямку може завтра бути поривчастим на півночі і в центральних областях (обережно під щитами і білбордами).
Температура повітря становитиме 22-29 градусів.
У Києві завтра передбачається суха сонячна погода з температурою повітря 24-26 градусів. Але вночі, пізно ввечері і вранці 14-18 градусів.
Неділя і понеділок
22 і 23 серпня в Україні буде розкішна погода, сухо, сонячно і тепло.
День Незалежності
24 серпня на заході і півночі з'являться локальні грозові дощі. У більшості областей відновиться спека, а ось в західних областях трохи похолодає.
У Києві на День Незалежності температура повітря підвищиться до 30 градусів (діаграма), тобто буде спекотно, але можливі локальні грозові дощі.
Як відзначатимемо 30-річчя незалежності
- Цього року Україна відзначає 30-річчя своєї незалежності. Президент Володимир Зеленський обіцяв українцям, що свято буде грандіозним.
- 24 серпня відбудеться великий військовий парад за участю українських та іноземних військових. Будуть всі види військ, які захищають Україну на землі, в повітрі і воді. Заходи пройдуть не тільки у Києві, а й в Одесі.
- Також протягом дня буде багато різних заходів, а ввечері на НСК "Олімпійський" пройде великий святковий концерт за участі українських зірок, а "цвяхом" програми стане знаменитий італійський оперний співак Андреа Бочеллі.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Київ і передмістя накрила сильна буря. Жителі столиці, Ірпеня, Немішаєвого і Гостомеля повідомляли про пилові бурі і сильні грози, а від потужного вітру трясло будинки та кренило дерева.
У Хмельницькому через негоду були затоплені вулиці, а сильний вітер валив дерева.
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