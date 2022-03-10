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РФ хоче залишити українців без зв'язку – хакери "поклали" інтернет-провайдер Triolan

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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10 березня, 01:52
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Український інтернет-провайдер Triolan зазнав кібератаки – у компанії намагаються якнайшвидше відновити роботу мережі на всіх територіях
Triolan тимчасово не працює через хакерську атаку
Triolan тимчасово не працює через хакерську атаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія продовжує спроби залишити українців без зв'язку. Вночі 10 березня хакери атакували український інтернет-провайдер Triolan. В абонентів зараз частково чи повністю немає доступу до мережі.

Про це заявила пресслужба компанії.

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Повідомлення про збої з'явилося о 1:29. Працівники Triolan намагаються якнайшвидше зупинити зловмисників та відновити роботу мережі на всіх територіях.

"На жаль ми спостерігаємо підлу стратегію ворога, який намагається пошкодити не тільки наші оселі та інфраструктуру, а також порушити інформаційні мережі та залишити людей без зв’язку. Наша інженерна служба та служба безпеки наразі працює та вимушена призупинити роботу сервісу на деякий час за для збереження працездатності системи у цілому", – заявили в компанії.

Хакери оголосили війну РФ

Хакерська група оголосила Росії війну після вторгнення армії Путіна до України. Протягом тижня хакери успішно зламували урядові сайти і навіть дійшли до Роскосмосу, відключивши доступ до супутників-шпигунів, хоч відомство це й заперечувало.

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Також ми писали, що хакери Anonymous зламали держтелеканали РФ: на відео показують замість трансляції РосТВ кадри війни в Україні .

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