Русский
$ 28,15
34,19
  1. Новини України

Хантавірус в Україні: що потрібно робити, щоб не захворіти

27 січня, 02:18

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Розповідаємо, як захиститися від хантавірусу

Випадки небезпечного захворювання з Китаю хантавірусу, який переноситься гризунами, почали фіксувати і в Україні.

Реклама

Сайт "Сьогодні" розповідає, як захиститися від хантавірусу.

Так як переносниками хантавірусу є гризуни, насамперед необхідно повністю виключити будь-які контакти з пацюками і мишами, адже найчастіше зараження відбувається при контакті з ними або продуктами їх життєдіяльності (сеча, слина, послід).

Хантавірус вражає нирки і може закінчитися летально, тому при контакті з гризунами необхідно дотримуватися заходів безпеки. Уникайте укусів гризунів.

Також медики радять ретельно мити продукти і руки, особливо після контакту з тваринами.

В тренді
У України контрактів на понад 30 млн доз вакцини від COVID-19 – Шмигаль
Реклама

У разі якщо самопочуття різко погіршилося, і з'явилися такі симптоми як висока температура, дрібні крововиливи, біль в м'язах і попереку – варто негайно звернутися за допомогою до лікаря.

Також сайт "Сьогодні" розповідав про те, як відбувається зараження та як хантавірус визначити у себе.

Також повідомлялося, де були зафіксовані перші випадки хантавірусу і як від нього вберегтися.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

інфекція зараження хантавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Це не Юля. Хто це?": Тимошенко знову змінила імідж (фото)Політика
Володимиру Зеленському – 43. Як вітають президента з днем народження
Володимиру Зеленському – 43. Як вітають президента з днем народженняПолітика
В Україну повертаються похолодання і негода: де чекати дощів і снігу
В Україну повертаються похолодання і негода: де чекати дощів і снігуУкраїна
Принизила мову і країну: студентка Університету Драгоманова вирішила кинути навчання через викладачку-сепаратистку
Принизила мову і країну: студентка Університету Драгоманова вирішила кинути навчання через викладачку-сепаратисткуУкраїна
Курси долара і євро просіли після помітного зростання
Курси долара і євро просіли після помітного зростанняФінанси
Локдаун скінчився – долар впав: що буде з курсом найближчими днями
Локдаун скінчився – долар впав: що буде з курсом найближчими днямиФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти