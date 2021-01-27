Хантавірус в Україні: що потрібно робити, щоб не захворіти

Випадки небезпечного захворювання з Китаю хантавірусу, який переноситься гризунами, почали фіксувати і в Україні.
Сайт "Сьогодні" розповідає, як захиститися від хантавірусу.
Так як переносниками хантавірусу є гризуни, насамперед необхідно повністю виключити будь-які контакти з пацюками і мишами, адже найчастіше зараження відбувається при контакті з ними або продуктами їх життєдіяльності (сеча, слина, послід).
Хантавірус вражає нирки і може закінчитися летально, тому при контакті з гризунами необхідно дотримуватися заходів безпеки. Уникайте укусів гризунів.
Також медики радять ретельно мити продукти і руки, особливо після контакту з тваринами.
У разі якщо самопочуття різко погіршилося, і з'явилися такі симптоми як висока температура, дрібні крововиливи, біль в м'язах і попереку – варто негайно звернутися за допомогою до лікаря.
Також сайт "Сьогодні" розповідав про те, як відбувається зараження та як хантавірус визначити у себе.
Також повідомлялося, де були зафіксовані перші випадки хантавірусу і як від нього вберегтися.
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