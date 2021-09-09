Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Новини України

Харків вийшов на рівень провідного ІТ-майданчика Східної Європи

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
9 вересня, 20:47
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За результатами дослідження Харківського ІТ-кластеру, обсяги продажів у галузі за два роки зросли в півтора раза і досягли суми 1,5 млрд доларів
Харків за загальними обсягами і за темпами розвитку випереджає інші ІТ-локації країни
Харків за загальними обсягами і за темпами розвитку випереджає інші ІТ-локації країни

45 тисяч працівників ІТ-сфери, 511 компаній, середня зарплата на рівні 2260 доларів в місяць – такі дані дослідження по індустрії інформаційних технологій в Харкові KHARKIV IT RESEARCH +2021.

Обсяг продажів в порівнянні з позаминулим роком збільшиться на 53% і досягне суми в півтора мільярда доларів. Подібна динаміка дозволяє говорити, що Харків перетворюється на один з провідних ІТ-майданчиків Східної Європи.

Реклама

Читайте також:

Важлива аналітика

Віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров охарактеризував дослідження як важливу аналітичну роботу, яка допоможе і державі, і всій IT-спільноті краще зрозуміти можливості, потреби і перспективи регіону в плані розвитку high tech.

"Дослідження в черговий раз показали, наскільки потужним і перспективним є Харків в плані розвитку IT. Вдячний Харківському ІТ кластеру, який є одним з найактивніших об'єднань в галузі і відстоює позицію всіх учасників ринку", – сказав Михайло Федоров.

В останні роки галузь ІТ стала лідером не тільки за обсягами валютної виручки, але і за обсягами податків, які вона генерує
В останні роки галузь ІТ стала лідером не тільки за обсягами валютної виручки, але і за обсягами податків, які вона генерує

Реклама

У свою чергу, керівник Харкова Ігор Терехов зазначив, що успіх міста в сфері ІТ був зумовлений освітнім профілем місцевих вузів.

"Це пояснюється історично – наші вузи випускають найкращих фахівців в галузі. Ми розуміємо, що Харків є містом молодих просунутих людей, це наша конкурентна перевага. Тому особливу увагу приділяємо тому, щоб створити їм максимально комфортні умови для життя. Щоб молодь не хотіла їхати з Харкова. Щоб місто приваблювало таланти зі всієї країни. У нас найкращі в Україні парки, відмінна транспортна інфраструктура, ми прагнемо зробити харківську мерію найбільш відкритою і прозорою – в тому числі, використовуючи сучасні цифрові технології ", – заявив Ігор Терехов.

В цілому, Харків за загальними обсягами і за темпами розвитку випереджає інші ІТ-локації країни, а за концентрацією фахівців в даній сфері перебуває на одному рівні з Києвом.

Якісний продукт

"Ми не експортуємо сировину. Ми створюємо якісні ІТ-рішення та ІТ-продукти, на які є глобальний попит. Одночасно ми постійно інвестуємо в свою країну, витрачаючи зароблені гроші в Україні і створюючи таким чином робочі місця поза індустрії ", – сказав Олександр Медовий, глава Наглядової ради Харківського ІТ кластера, засновник компанії AltexSoft.

Реклама

Читайте також:

В останні роки галузь ІТ стала лідером не тільки за обсягами валютної виручки, але і за обсягами податків, які вона генерує. За прогнозами аудиторської компанії KPMG, обсяг всіх податків, які отримує держава від роботи ІТ-галузі в Харкові, в 2021 році досягне відмітки майже 12 млрд гривень, а до 2026 року – зросте до 16 мільярдів.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

9 вересня 1991. Верховна Рада України прийняла постанову про введення в обіг на території держави з 1 січня 1992 року купонів багаторазового використання...

Зануритись у той день
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
3 663 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти