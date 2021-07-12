Харківський депутат відновив розбитий "камінь дружби" Росії і України (фото)

У березні цей знак Лесик вже відновлював, проте в той же день його розбили активісти – сьогодні депутат зробив спробу номер два

Андрій Лесик підіграє окупантам. Колаж "Сьогодні"

Депутат Харківської міськради Андрій Лесик відновив раніше розбитий знак "дружби" Росії і України і навіть виступив за зміцнення економічних зв'язків з країною-агресором, яка ледь не захопила Харків. Про це він повідомив в Facebook.

Відзначимо, що у березні цей знак Лесик вже відновлював, проте в той же день його розбили активісти. На новому пам'ятному знаку написано: "Камінь дружби українського і російського народів".

Камінь "дружби". Фото: Facebook/Лесик

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"Сьогодні вчергове у Харкові відновлено пам'ятний знак дружби українського і російського народів. Цей знак знаходиться недалеко від кордону Росії і України. У наш смутний час ми хочемо ще раз нагадати, що росіяни і українці пройшли разом довгий шлях. Пліч-о-пліч працювали, будували і воювали. У кінцевому підсумку завжди перемагали", – написав депутат.

Фото: Facebook/Лесик

Він вважає, що в України і Росії одні й ті ж цінності – мир, зміцнення економічних зв'язків і процвітання наших народів. Ось тільки він забув згадати, що Росія зробила з Донбасом і Кримом.

Депутат з прапором. Фото: Facebook/Лесик

Нагадаємо, у 2016 році Андрія Лесика позбавили мандата депутата. Тодішній мер Геннадій Кернес звинуватив його у бездіяльності як депутата, дискредитації партії "Відродження" та використанні трибуни міськради для самопіару.

А у 2017-му Лесика виволокли з залу міськради у Харкові. Охоронці Кернеса так захопилися, що вивернули йому ногу, поки виносили на руках із залу.