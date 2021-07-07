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Розкрадання в оборонці: заарештовано керівника заводу "Кузня на Рибальському"

7 липня 2021 15:19

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Начальника підприємства підозрюють у змові чиновниками Міноборони і організації поставок катерів Кентавр для ЗСУ низької якості

Володимира Шандру відправляють з суду у СІЗО. Фото: ДБР

Володимира Шандру відправляють з суду у СІЗО. Фото: ДБР

Печерський суд Києва заарештував голову правління заводу "Кузня на Рибальському" Володимира Шандру, який підозрюється у причетності до корупційної схеми з продажу українській армії неякісної військової техніки. Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

Йому було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 443 млн гривень.

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Відзначимо, що у цьому ж кримінальному провадженні 2 липня слідчі ДБР повідомили про підозру й іншим фігурантам: колишньому заступнику міністра оборони і ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міноборони.

У чому суть справи

Їх підозрюють у змові та організації поставок у ЗСУ протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери "Кентавр" і автомобілі невідкладної медичної допомоги.

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У прокуратурі раніше розповідали, що підозрювані розуміли, що завод "Кузня на Рибальському" не має можливості виконати умови контракту і побудувати катери в установлені терміни, тому що там були відсутні проекти виготовлення подібної продукції. У зв'язку з цим катери не відповідали б вимогам замовлення, тому їх неможливо було б використовувати. Після цього чиновники внесли в оборонне замовлення необхідність будівництва ще одного катера – і знову уклали угоду з "Кузнею на Рибальському" і заплатили заводу аванс. У результаті там виготовили катери зовсім іншого проекту, які не відповідали технічним умовам. Такі дії посадових осіб завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 5 липня суд обирав запобіжний захід для колишнього заступник міністра оборони генерала Ігоря Павловського, якого підозрюють у розкраданнях в оборонній сфері. Мова теж про закупівлі неякісної техніки для армії. Однак його не змогли заарештувати – засідання перенесли.

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