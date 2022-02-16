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Мотлоху стільки, що немає де спати: у Дніпрі жінка перетворила кімнату в сміттєзвалище (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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16 лютого, 09:16
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Сусіди жінки б'ють на сполох, оскільки в гуртожитку смердить та повзають таргани

20 років поспіль випробовує терпіння усіх, хто навколо героїня нашого матеріалу. Свою оселю захарастила мотлохом майже по самісіньку стелю, і ніхто не може дати тому раду. Що робити, коли ваш сусід перетворився на Плюшкіна — з'ясовував кореспондент "Сьогодні" Антон Мачула.

Про це йдеться у випуску новин "Сьогодні".

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Кімната з купою сміття

Будівля колишнього гуртожитку наскрізь просякнута смородом. І все це через одну невеличку кімнату на 4-му поверсі. Вона завалена мотлохом аж до стелі. Ваги сміття не витримали навіть двері — їх просто витиснуло в коридор.

Зносити сміття до оселі пенсіонерка Тетяна почала ще 20 років тому, коли її звільнили з роботи.

"Скоротили її. У неї, мабуть, на ґрунті цього трішки поїхав дах. Вона не з мішками несе, вона несе маленький невеликий пакетик: одну ганчірку, другу ганчірку", — розповідає чергова по гуртожитку Наталя Шавель.

Кімната площею 18 квадратних метрів повна сміття. До стелі залишилось близько 30 сантиметрів. А на верхівці звалища ще й семеро котів! Навіть спати власниці нема де. Тому ночує час від часу просто на підлозі в коридорі. Тетяна запевняє — це не сміття, а її приватна власність. То сусіди просто прискіпуються.

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"Сусідам робити нічого, ось вони й потикаються. Ніякого сміття у мене там немає. Речі там і мої, і чужі", — каже жителька гуртожитку Тетяна.

Окрім смороду пожильці жаліються й на тарганів та мух, що лізуть з кімнати Тетяни. І хоч тамтешні мешканці неодноразово пропонували жінці допомогти викинути увесь непотріб – вона проти. Комунальники лише розводять руками – вони не мають законних прав аби примусово вивезти мотлох з гуртожитку. Тож запропонували жителям, аби ті допомогли умовити сусідку на прибирання.

"Мешканці та наш майстер проведуть з нею бесіду – вмовлять її на якісь спільні дії та у присутності мешканців наші співробітники частково розберуть цей мотлох", — каже головний інженер Жилсвервісу-5 Олександр Степаненко.

Якщо не згодиться — потрібно йти до суду, аби там, виходячи з правил утримання будинку, дозволили вивезти сміття на звалище.

Що каже адвокат?

"Вони можуть скласти відповідні акти, зробити фото відео фіксацію цих порушень, які є на сьогодні. І посилаючись на правила, які є утримання будинку і прибудинкової території, хтось один або декілька із сусідів можуть подати відповідний позов", — розповідає адвокат Андрій Верба.

Та юрист певен — це тимчасове владнання проблеми. Бо вірогідно, жінка збиратиме сміття й далі. Ще варіант — розшукати родичів Тетяни, щоб ті вмовили жінку на лікування в психіатричній лікарні або ж самі надали такий дозвіл.

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У Сумах загорілася квартира з купою мотлоху

Люди, які накопичують у квартирах мотлох — горе не тільки для сім'ї. Зазвичай, вони беруть у заручники увесь будинок. З їхніх квартир по сусідах розповзаються таргани та пацюки.

Саме така квартира зайнялася вночі у Сумах. Рятувальники ледь змогли увійти до помешкання, заваленого купами непотребу. Гармидер розвели мати та донька, розповідають сусіди. Обидві на той час переїхали до знайомих. Прибирати — не поспішають.

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