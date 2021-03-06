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Холод та штормовий вітер: прогноз погоди на 7 березня (карта)

6 березня, 18:37

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Подекуди можливий мокрий сніг

У неділю, 7 березня, в Україні буде прохолодно та вітряно. Пориви вітру можуть досягати штормових показників.

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Про це написала у Facebook Наталка Діденко.

У цей день не прогнозують істотних опадів. Лише ввечері можливий сніг та мокрий сніг на Волині, Рівненщині та в усіх північних областях.

"Вночі буде морозно, -2-7 градусів, на крайній півночі України та в Карпатах -9-12 градусів. Вдень очікується +2+6 градусів. У Києві неділя передбачається із сильним вітром, холодною, вночі до -3-6 градусів, завтра вдень +2+4 градуси", – пише Діденко.

За її прогнозом, найближчими днями в Україні ще побуде холодна погода, проте наступні вихідні обіцяють бути теплішими. З п'ятниці, 12 березня, температура повітря підвищиться до +7+10 градусів.

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Раніше ми повідомляли, що хоча за календарем весна, днями – свято 8 березня, але зима не поспішає йти. Восьмого березня весну побачать жителі не всіх регіонів, сніг і дощ зіпсують свято .

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