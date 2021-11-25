Холоди відступають, але не скрізь: у яких областях завтра очікувати потепління (карта)

Завтра, 26 листопада, в Україні буде сильний вітер. На деяких теренах країни прогнозують дощі.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.
Де будуть вітер та дощі
Південний вітер буде розганятися до 7-12 метрів за секунду, а пориви можливі до штормових, а це 15-22 метрів за секунду. Такий вітер прогнозують у всій Україні.
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А от дощів буде мало і пройдуть вони лише ввечері на крайньому заході України та у південних районах Одеської області.
Температура у п'ятницю
Температура повітря протягом дня збільшиться, обіцяє синоптик. Температура коливатиметься від +4 до +10 градусів. На сході та північному сході температура повітря бідує максимум +5 градусів.
Вночі стовпчики термометрів опустяться до -7 градусів.
Якої погоди чекати цієї зими?
Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікують.
"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – розповів синоптик Микола Кульбіда.
Морози можуть досягати 25 та 30 градусів. Але порівняно з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.
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