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СЬОГОДНІ Новини України

Холоди відступають, але не скрізь: у яких областях завтра очікувати потепління (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
25 листопада, 16:00
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Температура повітря в країні вночі опустити до 7 градусів морозу
Погода в Україні на 26 листопада / Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні на 26 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 26 листопада, в Україні буде сильний вітер. На деяких теренах країни прогнозують дощі.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Де будуть вітер та дощі

Південний вітер буде розганятися до 7-12 метрів за секунду, а пориви можливі до штормових, а це 15-22 метрів за секунду. Такий вітер прогнозують у всій Україні.

А от дощів буде мало і пройдуть вони лише ввечері на крайньому заході України та у південних районах Одеської області.

Температура у п'ятницю

Температура повітря протягом дня збільшиться, обіцяє синоптик. Температура коливатиметься від +4 до +10 градусів. На сході та північному сході температура повітря бідує максимум +5 градусів.

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Вночі стовпчики термометрів опустяться до -7 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 26 листопада. Фото: Наталії Діденко
Прогноз погоди в Україні на 26 листопада. Фото: Наталії Діденко

Якої погоди чекати цієї зими?

Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікують.

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"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – розповів синоптик Микола Кульбіда.

Морози можуть досягати 25 та 30 градусів. Але порівняно з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.

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