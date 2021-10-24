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Холодно, але без опадів: погода в Україні 25 жовтня

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
24 жовтня, 16:00
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Термометри фіксуватимуть мінусові температури
В Україні очікується суттєве похолодання
В Україні очікується суттєве похолодання / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні очікується суттєве похолодання через переміщення арктичної повітряної маси.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

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Вітер буде північно-західний, 3-8 м / с.

Температура вночі в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 0... -5 градусів , на решті території 0... +5; вдень +6... + 11 градусів, на Закарпатті та Прикарпатті до +13 градусів.

У Києві в понеділок опади не очікуються, температура вночі 0... -2 градуси, вдень +7... + 9 градусів.

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За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві за весь період метеорологічних спостережень вдень 25 жовтня найвища температура була зафіксована на позначці 21,1 градус тепла в 1923 році, найнижча – в ніч на позначці 6,8 градусів морозу в 2014 році.

"Погодні гойдалки" в Україні

На цьому тижні в Україні Температура повітря спочатку підніметься до 18 градусів тепла, але потім впаде до +8 градусів. З середи, 20 жовтня, а також 21, 22 і 23 жовтня в більшості областей потеплішає. Уже в неділю, 24 жовтня, почнеться істотне похолодання.

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