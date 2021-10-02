Холодні вихідні для українців. У яких областях погіршиться погода

Температура повітря в деяких регіонах впаде до -5 ° C

Заморозки на вихідних охоплять майже всю Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні на вихідних 2-3 жовтня синоптики прогнозують заморозки.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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Крім більшості західних областей та узбережжя морів, в Україні очікуються заморозки на поверхні грунту та місцями в повітрі 0 -5 ° C (1 рівень небезпеки, жовтий).

У північно-східних областях України прогнозуються заморозки в повітрі 0 -3 ° C (2 рівень небезпеки, помаранчевий).

У Київській області на вихідних очікуються заморозки на поверхні грунту до 0 -5 ° C та місцями в повітрі 0 -2 (1 рівень небезпеки, жовтий).

Коли в Україні увімкнуть опалення

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що опалення в Україні увімкнуть тоді, коли протягом трьох днів буде зафіксована температура нижче 8 градусів тепла.

Шмигаль зазначив, що це передбачено законом і додав, що підготовка до опалювального сезону в Україні майже завершилася.

За словами глави Кабміну, в підземних сховищах України на цей момент міститься 18,8 млрд кубометрів газу, а коштів для закупівлі додаткових обсягів блакитного палива – достатньо.

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