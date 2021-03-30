Хомчак розповів, скільки військ РФ на Донбасі, в Криму та на кордоні

У Ростовській області напоготові 15 батальйонів, які за добу можуть вторгнутися в Україну

Росія зосередила на кордоні з Україною багатотисячні сили. А на окупованих територіях України знаходяться близько 60 тисяч ворожих солдатів. Про це розповів у Верховній Раді головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

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Станом на 30 березня цього року вздовж державного кордону України (в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях), на окупованих територіях Донбасу і Криму знаходиться 28 батальйонних тактичних груп Росії.

"Останнім часом під виглядом навчань Росія нарощує війська поблизу кордону України – на півночі, сході та півдні. Всього очікується додатково зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що у сукупності з уже існуючими поблизу кордону створює загрози військовій безпеці держави", – сказав Хомчак.

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Генерал зазначив, що з 2014 року, за час окупації Криму Росією, здійснено нарощування міжвидового об'єднання військ РФ і на сьогоднішній день налічує близько 32 700 військовослужбовців. Додатково відзначено нарощування угруповання за рахунок переміщення ще п'яти батальйонних технічних груп.

"В ОРДЛО розгорнуто угруповання російських окупаційних військ противника "1-го і 2-го АК" у складі 14 бойових бригад-полків і підрозділів забезпечення чисельністю близько 28 тис. осіб, які діють за підтримки регулярних військ РФ, на командних посадах, в яких знаходяться кадрові офіцери РФ", – повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Для навчання бойовиків на окупованих територіях знаходяться військові радники та інструктори ЗС РФ чисельністю понад 2 тис. осіб. Крім того, в Ростовській області перебувають до 12 батальйонних тактичних груп, які можуть бути перекинуті на Донбасі протягом 1-2 діб.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Україна готова до наступу на Донбасі.

Відео: Сьогодні

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