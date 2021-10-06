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Хотів спалити Генконсульство і влаштувати теракти на Закарпатті: СБУ викрила агента РФ

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
6 жовтня, 18:45
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Зловмисник також шукав людину, яка б вбила місцевого громадського діяча за 30 тисяч доларів
СБУ затримала агента РФ, який готував теракти на Закарпатті.
СБУ затримала агента РФ, який готував теракти на Закарпатті. / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ запобігла терактам у прикордонному районі Закарпатської області. Зловмисники планували підпалити Генконсульство сусідньої країни та замовити вбивство громадського діяча.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Зловмисники хотіли дестабілізувати ситуацію в регіоні та дискредитувати Україну на міжнародній арені.

"Наразі встановлено особу організатора злочинів. За оперативними даними, він переховується на території РФ", – інформує українська спецслужба.

СБУ направило матеріали кримінального провадження до суду. Тривають заходи із розшуку і затримання зловмисника.

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Чим займався агент РФ?

За даними слідства, організатором злочинів є уродженець Луганської області. Він був завербований представниками спецслужб РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти державної безпеки України.

За завданням своїх "кураторів" агент планував:

  • підпал зарубіжної дипломатичної установи,
  • пілпалити декілька автомобілів з іноземною реєстрацією,
  • пошкодити історичний пам’ятник на території Закарпаття,
  • підшукував виконавця для вбивства місцевого громадського діяча. За здійснення злочину він "гарантував" 30 тисяч доларів.

Серед інших "завдань" іноземного агента був також збір і передача спецслужбам РФ секретних відомостей про військові об’єкти на території регіону.

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Агентом РФ виявився житель Луганської області. Фото: СБУ

Покарання для зловмисників

Співробітники СБУ запобігли вчиненню злочинів і викрили їх учасників.

Слідчі органів безпеки направили до суду обвинувальний акт щодо організатора протиправної діяльності за статтями про державну зраду та підготовку терористичного акту. За це можна отримати до 15 років тюрьми.

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