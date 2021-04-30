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Хотіли розгойдати ситуацію напередодні травневих. СБУ викрила мережу агітаторів (фото)

30 квітня, 12:54

Денис Беспалов Денис Беспалов

Українські спецслужби виявили групу інтернет-агітаторів, які шкодили безпеці країни

Служба безпеки України заблокувала діяльність розгалуженої мережі агітаторів, які намагалися штучно дестабілізувати ситуацію в різних регіонах країни напередодні травневих свят.

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Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У Києві викритий уродженець Донецької області, який публічно закликав до захоплення державної влади, а також агітував приєднуватися до лав незаконних збройних формувань в ОРДЛО. Свої "публікації" він розміщував на декількох акаунтах в соціальних мережах.

СБУ затримала інтернет-агітаторів

СБУ затримала інтернет-агітаторів / Фото: СБУ

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У Чернігівській і Волинській областях двоє зловмисників агітували за дії, спрямовані на зміну меж державного кордону України.

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Ще два пропагандисти з Волині та Сум поширювали в Мережі інтернет-публікації з антиконституційними закликами. Матеріали для своїх "статей" зловмисники брали з пропагандистських інтернет-видань РФ і сайтів незаконних збройних формувань.

СБУ затримала інтернет-агітаторів

СБУ затримала інтернет-агітаторів / Фото: СБУ

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"Кіберфахівці СБУ продовжують активну роботу із виявлення, фіксації та нейтралізації ворожих інформаційних операцій проти України, а також притягнення до відповідальності учасників цієї протиправної діяльності", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині чоловік створив фейкову сільраду і оголосив себе "головою".

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